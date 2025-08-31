Crime news: दिल्ली से ड्रग्स मंगाने वाली युवती गिरफ्तार, एक और बड़े रैकेट का खुलासा संभव

राजधानी में ड्रग्स माफिया के खिलाफ पुलिस ने एक और कार्रवाई की। दिल्ली से एमडीएमए रायपुर लाने वाले गिरोह से जुड़ी कटोरातालाब की एक युवती को पुलिस ने मुंबई से हिरासत में लिया है। इस गिरोह से जुड़े तीन युवक जेल में हैं। आरोपी युवती से पुलिस पूछताछ कर रही है। युवती के पास एमडीएमए बेचने वाले तस्करों के मोबाइल नंबर मिले हैं। पुलिस इसकी तस्दीक कर रही है। पुलिस के मुताबिक कटोरातालाब की नाव्या मलिक दिल्ली-मुंबई के ड्रग्स रैकेट से जुड़ी है। उसे शनिवार को हिरासत में लिया गया। उसके मोबाइल की जांच की जा रही है। इसमें कई संदिग्ध मोबाइल नंबर और वाट्सएप चैटिंग मिली है। इससे ड्रग्स तस्करों के एक और बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है।