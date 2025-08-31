Crime news: दिल्ली से ड्रग्स मंगाने वाली युवती गिरफ्तार, एक और बड़े रैकेट का खुलासा संभव

राजधानी में ड्रग्स माफिया के खिलाफ पुलिस ने एक और कार्रवाई की। दिल्ली से एमडीएमए रायपुर लाने वाले गिरोह से जुड़ी कटोरातालाब की एक युवती को पुलिस ने मुंबई से हिरासत में लिया है। इस गिरोह से जुड़े तीन युवक जेल में हैं। आरोपी युवती से पुलिस पूछताछ कर रही है। युवती के पास एमडीएमए बेचने वाले तस्करों के मोबाइल नंबर मिले हैं। पुलिस इसकी तस्दीक कर रही है। पुलिस के मुताबिक कटोरातालाब की नाव्या मलिक दिल्ली-मुंबई के ड्रग्स रैकेट से जुड़ी है। उसे शनिवार को हिरासत में लिया गया। उसके मोबाइल की जांच की जा रही है। इसमें कई संदिग्ध मोबाइल नंबर और वाट्सएप चैटिंग मिली है। इससे ड्रग्स तस्करों के एक और बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है।
पिछले दिनों गंज पुलिस ने रेलवे स्टेशन रोड में दिल्ली से एमडीएमए(ड्रग्स) लेकर रायपुर पहुंचे मोनू विश्नोई और खरीदी कर रहे हर्ष आहुजा और दीप धनोरिया को गिरफ्तार किया था। हर्ष ने पूछताछ में नाव्या के नाम का खुलासा किया था। उसने बताया था कि नाव्या ने दिल्ली के ड्रग्स पैडलर मोनू से संपर्क किया था। इसके बाद पुलिस ने मोनू से पूछताछ की, तो उसने खुलासा किया कि नाव्या ने ड्रग्स लेकर रायपुर आने और उसे हर्ष को देने के लिए कहा था। हर्ष, माेनू और दीप की गिरफ्तारी होते ही नाव्या फरार हो गई थी। पुलिस उसकी तलाश में थी।
हेरोइन की तरह शहर में एमडीएमए सप्लाई करने वालों का बड़ा गिरोह सक्रिय है। इससे पहले भी रायपुर में दिल्ली, मुंबई का गिरोह पकड़ा जा चुका है। नाव्या के पकड़े जाने के बाद एक और बड़े गिरोह का खुलासा हो सकेगा। बताया जाता है कि यूथ की कई पार्टियां आयोजित होती थी, जिसमें नाव्या भी रहती थी। इस दौरान ड्रग्स सेवन करने वालों को एमडीएमए उपलब्ध कराई जाती थी। हर्ष और नाव्या दोनों कंज्यूमरों को ड्रग्स उपलब्ध कराते थे। इसके लिए वाट्सऐप ग्रुप भी बनाए गए थे, जिसमें कंज्यूमरों की डिमांड के हिसाब से उनके बताए ठिकानों पर ड्रग्स पहुंचा दी जाती थी। फिलहाल पुलिस ने नाव्या को रिमांड पर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।