Crime News: दौड़ा-दौड़ाकर चाकू मारकर युवक की हत्या, बचाने आए बड़े भाई पर भी किया हमला

पुलिस के मुताबिक कचना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी सुमित तांडी अपने छोटे भाई विवेक तांडी के साथ रविवार शाम को बाजार चौक की ओर जा रहा था। इस दौरान देवारडेरा निवासी कृष्ण देवार आया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Rabindra Rai

Nov 03, 2025

Crime News: दौड़ा-दौड़ाकर चाकू मारकर युवक की हत्या, बचाने आए बड़े भाई पर भी किया हमला

Crime News: दौड़ा-दौड़ाकर चाकू मारकर युवक की हत्या, बचाने आए बड़े भाई पर भी किया हमला

मुजगहन इलाके में मर्डर का मामला शांत नहीं हुआ था कि खम्हारडीह इलाके में सरेआम हत्या से सनसनी फैल गई। बदमाश ने दौड़ा-दौड़ाकर चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी। बचाव करने आए उसके भाई पर भी हमला किया। इसके बाद आरोपी भाग निकला। हत्या का कारण इलाके में जुआ-सट्टा बताया जा रहा है। इसी विवाद के बाद युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई।

खम्हारडीह इलाका: कई जगह चल रहा जुआ-सट्टा

विजय नगर का एक सटोरिया इलाके में जुआ-सट्टा चलवा रहा है। बताया जाता है कि उसी के विवाद के चलते युवकों पर चाकू से हमला कराया गया। करीब माह भर पहले भी इस इलाके में शराब दुकान के सुरक्षा गार्ड की हत्या कर दी गई थी। हत्या से मोहल्ले में पुलिस के प्रति भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि पुलिस की पेट्रोलिंग-गश्त नहीं होती है। पुलिस के मुताबिक कचना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी सुमित तांडी अपने छोटे भाई विवेक तांडी के साथ रविवार शाम को बाजार चौक की ओर जा रहा था। इस दौरान देवारडेरा निवासी कृष्ण देवार आया।

नाराज होकर गाली-गलौज देने लगा

उसने विवेक को अपने साथ चलने के लिए कहा। विवेक ने मना कर दिया। इससे नाराज होकर कृष्ण उसे गाली-गलौज देने लगा। इसके बाद उसने चाकू निकाल लिया और विवेक पर वार करना शुरू कर दिया। चाकू से ताबड़तोड़ वार करने लगा। सुमित उसे बचाने आया तो आरोपी ने चाकू से उस पर हमला किया। आरोपी ने बेरहमी से विवेक पर कई वार किए। इसके बाद वहां से भाग निकला। इससे विवेक की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों ने घायल सुमित को अस्पताल पहुंचाया।

दूसरे दिन पकड़ा गया आरोपी

हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर खम्हारडीह पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद आरोपी की तलाश शुरू हुई। रात में पुलिस आरोपी को ढूंढ नहीं पाई। सोमवार को आरोपी ने सरेंडर किया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया।

जुए-सट्टे का विवाद, पेट्रोलिंग-गश्त नदारद

बताया जाता है कि आरोपी इलाके में जुआ चलवाता है। कई सटोरियों से उसके संबंध हैं। इसकी जानकारी खम्हारडीह थाने को भी है। इसके बावजूद कभी छापा नहीं मारा गया। इलाके में शाम होते ही नशेडि़यों की अड्डेबाजी होती है। पुलिस की पेट्रोलिंग-गश्त नहीं होती है,जिससे आदतन बदमाशों के हौसले बढ़ गए हैं। खम्हारडीह इलाके में करीब एक माह में दूसरा मर्डर है। इलाके के आदतन बदमाशों और नशेडि़यों पर पुलिस का नियंत्रण नहीं है। विजय नगर का एक पुराने सटोरिया फिर सक्रिय हो गया है। वह कई जगह जुआ भी चलवाता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कृष्ण देवार नगराहा को गिरफ्तार कर लिया है।

Published on:

03 Nov 2025 11:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Crime News: दौड़ा-दौड़ाकर चाकू मारकर युवक की हत्या, बचाने आए बड़े भाई पर भी किया हमला

रायपुर

छत्तीसगढ़

