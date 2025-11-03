Crime News: दौड़ा-दौड़ाकर चाकू मारकर युवक की हत्या, बचाने आए बड़े भाई पर भी किया हमला

बताया जाता है कि आरोपी इलाके में जुआ चलवाता है। कई सटोरियों से उसके संबंध हैं। इसकी जानकारी खम्हारडीह थाने को भी है। इसके बावजूद कभी छापा नहीं मारा गया। इलाके में शाम होते ही नशेडि़यों की अड्डेबाजी होती है। पुलिस की पेट्रोलिंग-गश्त नहीं होती है,जिससे आदतन बदमाशों के हौसले बढ़ गए हैं। खम्हारडीह इलाके में करीब एक माह में दूसरा मर्डर है। इलाके के आदतन बदमाशों और नशेडि़यों पर पुलिस का नियंत्रण नहीं है। विजय नगर का एक पुराने सटोरिया फिर सक्रिय हो गया है। वह कई जगह जुआ भी चलवाता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कृष्ण देवार नगराहा को गिरफ्तार कर लिया है।