Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

Crime News: नकली पनीर की फैक्ट्री वालों ने की गुंडागर्दी, खाद्य विभाग वाले नहीं पहुंचे, पुलिस ने की कार्रवाई

रायपुर. उरला की नकली पनीर फैक्ट्री के कर्मचारियों ने टिकरापारा इलाके के बस स्टैंड में जमकर गुंडागर्दी की। उनकी गाड़ी में बड़ी मात्रा में पनीर लोड था। इसकी सूचना फूड एंड ड्रग विभाग को दी गई, लेकिन टीम नहीं पहुंची। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। हालांकि पुलिस ने भी संदिग्ध नकली पनीर को जब्त नहीं किया। केवल माल वाहक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके छोड़ दिया।

रायपुर

Rabindra Rai

Aug 22, 2025

Crime News: नकली पनीर की फैक्ट्री वालों ने की गुंडागर्दी, खाद्य विभाग वाले नहीं पहुंचे, पुलिस ने की कार्रवाई
Crime News: नकली पनीर की फैक्ट्री वालों ने की गुंडागर्दी, खाद्य विभाग वाले नहीं पहुंचे, पुलिस ने की कार्रवाई

बस स्टैंड में रोज पहुंच रहा 50 किलो पनीर, जांचने वाला कोई नहीं

जानकारी के मुताबिक उरला में नकली पनीर की बड़ी फैक्ट्री है, यहां पिछले साल खाद्य एवं औषधि विभाग ने छापा मारा था। कुछ दिन बंद रहने की बाद फैक्ट्री फिर शुरू हो गई है। फैक्ट्री से एक मालवाहक में करीब 50 किलो पनीर लेकर चार युवक भाठागांव बस स्टैंड पहुंचे। इस दौरान पार्किंग कर्मचारियों से उनका विवाद हो गया। इसके बाद गाड़ी में नकली पनीर होने का हल्ला मचा। इसकी सूचना खाद्य एवं औषधि विभाग को भी दी गई। मौके पर विभाग की टीम नहीं पहुंची। दूसरी ओर मालवाहक युवकों और पार्किंग वालों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इसके बाद टिकरापारा पुलिस मौके पर पहुंची।

छोटे नगरों में खपा रहे नकली पनीर

शहर में उरला और गोकुल नगर में नकली पनीर बनाने की दो बड़ी फैक्ट्री है। यहां पाउडर और कुछ हानिकारक चीजों को मिलाकर पनीर बनाया जाता है। दोनों जगह से रोज चार-पांच मालवाहक में पनीर लोड करके बस स्टैंड पहुंचाते हैं। इसके बाद यात्री बसों में पनीर को लेकर आरंग, तिल्दा-नेवरा, महासमुंद, खरोरा आदि इलाकों में भेजते हैं। फिर यहां से होटलों-ढाबों, दुकानों आदि में बेचा जाता है। रोज बस स्टैंड पहुंचने वाले पनीर की कभी जांच नहीं होती।

महीने भर बाद खुल गई फैक्ट्री

उरला की जिस फैक्ट्री में खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम ने छापा मारकर बड़ी मात्री में नकली पनीर जब्त किया था, वह करीब एक माह बाद फिर शुरू हो गई है। बताया जाता है कि फैक्ट्री संचालक को एक नेता का सहयोग मिला है। इस कारण उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है।

प्रतिबंधात्मक एक्ट के तहत कार्रवाई

पनीर लोड मालवाहक में सवार युवकों का बस स्टैंड में विवाद हो गया था। पनीर से जुड़ा मामला होने के कारण खाद्य एवं औषधि विभाग को सूचना दी गई। मारपीट करने वाले युवकों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
-विनय सिंह बघेल, टीआई, टिकरापारा

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 01:18 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Crime News: नकली पनीर की फैक्ट्री वालों ने की गुंडागर्दी, खाद्य विभाग वाले नहीं पहुंचे, पुलिस ने की कार्रवाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.