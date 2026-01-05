Crime News: राजधानी में बढ़ीं हत्याएं और ठगी, जिले में 90 मर्डर

शहर में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। इसके तहत नारकोटिक एक्ट के कुल 271 केस दर्ज हुए थे, जिसमें से 445 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 2 करोड़ 78 लाख 39 हजार 615 के मादक पदार्थ, मोबाइल, गाड़ी सहित अन्य सामान जब्त किया गया है। बलवा के मामले 2024 में 87 थे, जो इस बार 82 दर्ज हुए। धोखाधड़ी के मामले में 292 एफआईआर हुई, जबकि वर्ष 2024 में 250 थी। पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत 13 ड्रग्स कार्टल का खुलासा किया है। ये हेरोइन, एमडीएमए, ब्राउन शुगर जैसी ड्र्रग्स की तस्करी से जुड़े थे। 40 आरोपियों के खिलाफ पिट नारकोटिक के तहत कार्रवाई के लिए कमिश्नर को लिखा गया है।