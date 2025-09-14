Crime News: ड्रग्स के बाद न्यूड पार्टी, सोशल मीडिया के जरिए दे रहे निमंत्रण, शहर में हलचल मची

रायपुर शहर में ड्रग्स पार्टी के बाद न्यूड पार्टी के निमंत्रण को लेकर बवाल हो गया है। सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की अश्लील पार्टी में शामिल होने के लिए युवक-युवतियों को निमंत्रण दिया जा रहा है। यह एक तरह से कानून व्यवस्था को चुनौती है। इसकी जानकारी होने पर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इसकी जमकर आलोचना की है। पुलिस ने दो युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।
जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर @sinful_writer1 नामक अकाउंट से न्यूड पार्टी का आपत्तिजनक विज्ञापन जारी किया गया। पार्टी का प्रचार न्यूड पार्टी और ‘स्ट्रेंजर हाउस-पूल पार्टी’ के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। स्ट्रेंजर हाउस पार्टी की तारीख 21 सितंबर बताई गई है। इसमें प्रतिभागियों से खुद की शराब लाने के लिए कहा गया है। पार्टी का स्थान और आयोजकों के नाम नहीं दिए गए हैं। न्यूड पार्टी में केवल रायपुर लिखा हुआ है।
शहर में ड्रग्स और अन्य सूखे नशे की पार्टियां आम बात हो गई हैं। रेस्टोरेंट, कैफे, पब, क्लबों में इस तरह की पार्टियां देर रात तक चलती है। ड्रग्स पार्टी के कई मामले सामने आ चुके हैं। ड्रग्स सेवन के लिए टेक्नो पार्टी, एनीमल पार्टी आयोजन कई बार हो चुका है। इसमें कई रसूखदारों, वीआईपी और कारोबारियों के बेटे-बेटियां और रिश्तेदार शामिल होते हैं। इसके बाद अब न्यूड पार्टी की तैयारी से शहर में हलचल मची है।
न्यूड पार्टी को लेकर बवाल मचने के बाद हाउस-पूल पार्टी के आयोजकों में शामिल दो युवक पार्टी रद्द करने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। दोनों युवक के नाम अजय और संतोष बताया जा रहा है।
सूखे नशे का गोरखधंधा बड़े स्तर पर फैला है। इसकी खपत का बड़ा जरिया देर रात आयोजित होने वाली पार्टियां हैं। ये पार्टियां अक्सर वीकेंड में होती हैं। इस दिन पुलिस भी क्लबों और पबों की जांच नहीं करती। निर्धारित समय पर बंद नहीं कराती है। इसकी बड़ी वजह इस तरह की पार्टी का आयोजन होना है।
राजधानी में 21 सितंबर को प्रस्तावित न्यूड पार्टी को लेकर चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष इदरीस गांधी ने जारी बयान में कहा कि किसी भी हालत में ऐसा आयोजन राजधानी में नहीं होने देंगे, जिससे की अश्लीलता परोसने का कारोबार चल रहा हो। अध्यक्ष गांधी ने कहा कि राजधानी में इंस्टाग्राम सहित सारे सोशल मीडिया पर हैरान कर देने वाला विज्ञापन पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में 21 सितंबर को शहर में कथित रूप से न्यूड पार्टी शो आयोजित करने का प्रचार किया जा रहा है। ऐसे आयोजन का कड़ा विरोध करने के लिए संगठन एकजुट है। शिवसेना के पदाधिकारी न्यूड पार्टी को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और रोक लगाने के लिए नारेबाजी की। इनकी मांग है कि आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से युवासेना प्रदेश अध्यक्ष सन्नी देशमुख दिनेश ठाकुर बल्लू जांगडे संतोष मार्कंडेय आनंद तिवारी विक्की निर्मलकर आकिब एवं अन्य कार्यकर्ता शामिल थे।