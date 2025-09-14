Crime News: ड्रग्स के बाद न्यूड पार्टी, सोशल मीडिया के जरिए दे रहे निमंत्रण, शहर में हलचल मची

राजधानी में 21 सितंबर को प्रस्तावित न्यूड पार्टी को लेकर चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी के अध्यक्ष इदरीस गांधी ने जारी बयान में कहा कि किसी भी हालत में ऐसा आयोजन राजधानी में नहीं होने देंगे, जिससे की अश्लीलता परोसने का कारोबार चल रहा हो। अध्यक्ष गांधी ने कहा कि राजधानी में इंस्टाग्राम सहित सारे सोशल मीडिया पर हैरान कर देने वाला विज्ञापन पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में 21 सितंबर को शहर में कथित रूप से न्यूड पार्टी शो आयोजित करने का प्रचार किया जा रहा है। ऐसे आयोजन का कड़ा विरोध करने के लिए संगठन एकजुट है। शिवसेना के पदाधिकारी न्यूड पार्टी को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और रोक लगाने के लिए नारेबाजी की। इनकी मांग है कि आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से युवासेना प्रदेश अध्यक्ष सन्नी देशमुख दिनेश ठाकुर बल्लू जांगडे संतोष मार्कंडेय आनंद तिवारी विक्की निर्मलकर आकिब एवं अन्य कार्यकर्ता शामिल थे।