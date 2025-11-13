Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

Crime News: कहीं खुलेआम कर रहे लूट, कहीं शराब के लिए करते हैं रंगदारी

कॉलोनियों के प्रमुख तालाबों के किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर देर रात तक शराब और गांजा पीने वालों का मजमा लगा रहता है। नशा करके ये देर रात तक घूमते-फिरते हैं। इन्हीं में से कुछ बदमाश मौका देखकर लूटपाट और रंगदारी करते हैं।

रायपुर

image

Rabindra Rai

Nov 13, 2025

Crime News: कहीं खुलेआम कर रहे लूट, कहीं शराब के लिए करते हैं रंगदारी

Crime News: कहीं खुलेआम कर रहे लूट, कहीं शराब के लिए करते हैं रंगदारी

राजधानी में लोग स्ट्रीट क्राइम से परेशान हैं। बदमाश कहीं खुलेआम लूट कर रहे हैं, तो कहीं शराब पीने के लिए रंगदारी दिखा रहे हैं। शाम होते ही बदमाश सक्रिय हो जाते हैं। इसके बाद किसी से लूटपाट करते हैं तो किसी से जबरदस्ती पैसा वसूलते हैं। राजधानी में हर तीसरे दिन गुंडागर्दी की वारदातें हो रही हैं।

शाम होते ही सक्रिय हो जाते हैं बदमाश, देर रात तक चलती है अड्डेबाजी

घनी आबादी वाले इलाकों के अलावा पॉश कॉलोनियों में भी लोग इस तरह के क्राइम के शिकार हो रहे हैं। ज्यादातर मामलों में घटना रात की है। मोबाइल लूटने, पर्स झपटने, चाकू दिखाकर लूटपाट, चाकू मारकर वसूली, गुंडागर्दी जैसी घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। इसके अलावा नशा करने वालों की अड्डेबाजी भी देर रात तक शहर में होने लगी है।

1000 से ज्यादा मामले

पिछले 10 माह में शहर के अलग-अलग थाना क्षेत्र में मोबाइल, पर्स की लूट, चाकू दिखाकर रंगदारी, लूट, गुंडागर्दी, वसूली आदि के 1000 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अधिकांश घटनाएं रात में हुई र्है।

अड्डेबाजी में कंट्रोल नहीं

शहर में देर रात तक अड्डेबाजी होने लगी है। पान दुकानों के आसपास आधी रात तक नशा करने वालों को जमावड़ा लगा रहता है। इसके अलावा कॉलोनियों के प्रमुख तालाबों के किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर देर रात तक शराब और गांजा पीने वालों का मजमा लगा रहता है। नशा करके ये देर रात तक घूमते-फिरते हैं। इन्हीं में से कुछ बदमाश मौका देखकर लूटपाट और रंगदारी करते हैं।

पान दुकानों में बिक रहा नशे का सामान

कई पान दुकानों में नशे का सामान बिक रहा है। गांजा पीने में इस्तेमाल होने वाला गोगो कई पान दुकान वाले बेखौफ बेचते हैं। इन पान दुकानों की पुलिस कभी जांच नहीं करती है।

केस-1
कोतवाली थाना क्षेत्र में 12 नवंबर को टैगोर नगर में शाम करीब 6.35 बजे ट्यूशन क्लास से छात्रा अलफिया गनी घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार युवक पहुंचे। बदमाशों ने झपट्टा मारकर उनके हाथ से मोबाइल लूट लिया। इसके बाद तेजी से भाग निकले। घटना से छात्रा दहशत में आ गई।
केस-2
देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में 3 अक्टूबर को राकेश यादव अपनी दोपहिया से फाफाडीह के गली नंबर-4 से रात करीब 8.30 बजे गुजर रहा था। इसी दौरान दोपहिया सवार आयुष ठाकुर और उसके दोस्त पहुंचे। दोनों ने उसे जबरदस्ती रोक लिया। राकेश से पैसों की मांग की गई। उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर आरोपियों ने उसके जांघ में चाकू मार दिया। इसके बाद दोनों भाग निकले। राकेश बुरी तरह से घायल हो गया।
केस-3
देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में 7 नवंबर को रात करीब 12. 10 बजे ढालेंद्र कुमार साहू हाइवा में रेत लेकर पंडरी दुर्गा नगर में निर्माणाधीन भवन में खाली कराने पहुंचा। उसी समय बाइक सवार तीन अज्ञात रास्ते पर युवक खड़े थे। उन्हें हटने के लिए कहा, तो तीनों ने गाली-गलौज करते हुए हाइवा में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद तीन और युवक मौके पर पहुंच गए। इसमें अर्जुन जगत और उसके साथी शामिल थे। ड्राइवर को चाकू दिखाकर पीटा। इसके बाद उससे करीब 5 हजार लूटकर भाग निकले।

