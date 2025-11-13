Crime News: कहीं खुलेआम कर रहे लूट, कहीं शराब के लिए करते हैं रंगदारी

केस-1

कोतवाली थाना क्षेत्र में 12 नवंबर को टैगोर नगर में शाम करीब 6.35 बजे ट्यूशन क्लास से छात्रा अलफिया गनी घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार युवक पहुंचे। बदमाशों ने झपट्टा मारकर उनके हाथ से मोबाइल लूट लिया। इसके बाद तेजी से भाग निकले। घटना से छात्रा दहशत में आ गई।

केस-2

देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में 3 अक्टूबर को राकेश यादव अपनी दोपहिया से फाफाडीह के गली नंबर-4 से रात करीब 8.30 बजे गुजर रहा था। इसी दौरान दोपहिया सवार आयुष ठाकुर और उसके दोस्त पहुंचे। दोनों ने उसे जबरदस्ती रोक लिया। राकेश से पैसों की मांग की गई। उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर आरोपियों ने उसके जांघ में चाकू मार दिया। इसके बाद दोनों भाग निकले। राकेश बुरी तरह से घायल हो गया।

केस-3

देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में 7 नवंबर को रात करीब 12. 10 बजे ढालेंद्र कुमार साहू हाइवा में रेत लेकर पंडरी दुर्गा नगर में निर्माणाधीन भवन में खाली कराने पहुंचा। उसी समय बाइक सवार तीन अज्ञात रास्ते पर युवक खड़े थे। उन्हें हटने के लिए कहा, तो तीनों ने गाली-गलौज करते हुए हाइवा में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसके बाद तीन और युवक मौके पर पहुंच गए। इसमें अर्जुन जगत और उसके साथी शामिल थे। ड्राइवर को चाकू दिखाकर पीटा। इसके बाद उससे करीब 5 हजार लूटकर भाग निकले।