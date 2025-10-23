Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

कसडोल में शूट हुई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज ‘जनावर: द बीस्ट विदिन’… रायपुर के अमित शर्मा ने निभाया बड़ा रोल, बताया रेकी से ऑडिशन तक का सफर

Janaawar: The Beast within: हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज 'जनावर: द बीस्ट विदिन' छत्तीसगढ़ के जंगलों और ग्रामीण जीवन को पृष्ठभूमि पर आधारित है।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Khyati Parihar

image

ताबीर हुसैन

Oct 23, 2025

जनावर: द बीस्ट विदिन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

जनावर: द बीस्ट विदिन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

@ ताबीर हुसैन।Janaawar: The Beast within: हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज 'जनावर: द बीस्ट विदिन' छत्तीसगढ़ के जंगलों और ग्रामीण जीवन को पृष्ठभूमि पर आधारित है। कसडोल व आसपास में शूट हुई यह सीरीज न केवल क्राइम थ्रिलर है, बल्कि जाति भेदभाव, पहचान और न्याय की लड़ाई जैसे सामाजिक मुद्दों को भी छूती है।

खास बात यह है कि इसमें छत्तीसगढ़ के कई स्थानीय आर्टिस्ट शामिल हैं, जिन्होंने अपनी प्रामाणिकता से कहानी को जीवंत बना दिया। भुवन अरोड़ा के लीड रोल के साथ बनी यह वेबसीरीज पिछले महीने रिलीज हुई और आईएमडीबी पर 7.1 रेटिंग हासिल कर चुकी है। इसमें छत्तीसगढ़ से भगवान तिवारी, पुष्पेंद्र सिंह, धर्मेंद चौबे, जयराम भगवानी, हर्षवर्धन, रमेश बघेल, चंदन और देवेंद्र आदि कलाकारों ने अभिनय किया है।

कास्टिंग की कहानी: रेकी से ऑडिशन तक

रायपुर के अभिनेता अमित शर्मा जो शुरू से आखिर तक बने हुए हैं, ने बताया कि यह सब तब शुरू हुआ जब हम इस वेब सीरीज की रेकी कर रहे थे। डायरेक्टर ने विभिन्न कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा की। रेकी के दौरान शायद उन्हें मेरा बात करने का अंदाज पसंद आ गया। तीसरे दिन होटल पहुंचने पर उन्होंने कहा, अमित अपना एक ऑडिशन मंगा कर भेज दो। उसके बाद मेरा ऑडिशन लॉक हो गया। डायरेक्टर ने कहा, 15 दिन का काम है, अच्छा बड़ा कैरेक्टर है। मैंने हामी भर ली। मैं सुनिल साहू और मृत्युंजय सिंह नेलाइन प्रोड्यूसर का काम भी किया।

