कसडोल में शूट हुई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज ‘जनावर: द बीस्ट विदिन’… रायपुर के अमित शर्मा ने निभाया बड़ा रोल, बताया रेकी से ऑडिशन तक का सफर

रायपुर के अभिनेता अमित शर्मा जो शुरू से आखिर तक बने हुए हैं, ने बताया कि यह सब तब शुरू हुआ जब हम इस वेब सीरीज की रेकी कर रहे थे। डायरेक्टर ने विभिन्न कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा की। रेकी के दौरान शायद उन्हें मेरा बात करने का अंदाज पसंद आ गया। तीसरे दिन होटल पहुंचने पर उन्होंने कहा, अमित अपना एक ऑडिशन मंगा कर भेज दो। उसके बाद मेरा ऑडिशन लॉक हो गया। डायरेक्टर ने कहा, 15 दिन का काम है, अच्छा बड़ा कैरेक्टर है। मैंने हामी भर ली। मैं सुनिल साहू और मृत्युंजय सिंह नेलाइन प्रोड्यूसर का काम भी किया।