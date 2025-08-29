Cyber Fraud: घर बैठे कमाई का दिया झांसा, युवती से 15 लाख से अधिक की ठगी

Cyber Fraud: तेलीबांधा इलाके में एक युवती ऑनलाइन ठगी की शिकार हो गई। उसे फेसबुक पर साइबर ठगों ने घर बैठे पैसे कमाने का झांसा देते हुए विज्ञापन दिया था। युवती ने उत्सुकतावश उसमें दिए मोबाइल नंबरों पर कॉल किया। इसके बाद उन्हें अलग-अलग टॉस्क देकर, निवेश में भारी कमाई के नाम पर 15 लाख से अधिक रुपए ठग लिए। इसकी शिकायत पर तेलीबांधा पुलिस ने अज्ञात साइबर ठगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।