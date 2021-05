Corona in Chhattisgarh: कोरोना का दूसरा पीक गुजरा, मरीज हुए कम लेकिन मौतें बढ़ा रही चिंता

Corona in Chhattisgarh: कोरोना की दूसरी लहर (Second Wave of Coronavirus) का पीक भले ही गुजर गया हो, भले ही अब 15,000-16,000 की जगह 5 हजार मरीज रिपोर्ट हो रहे हों, मगर मौतों का आंकड़ा सैकंड़े से नीचे नहीं आ रहा।