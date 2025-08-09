Gold Silver Rate: ट्रंप के टैरिफ के बाद भी कम नहीं हुई सोना-चांदी की डिमांड, दक्षिण भारत में सबसे अधिक खपत, जानें रेट

सोना में सबसे अधिक निवेश दक्षिण भारत के राज्यों में होती है। सोना का भाव 1 लाख 3 हजार तक बढ़ने पर 95 से 120 टन खपत का अनुमान है। वहीं, कीमतें कम होने पर खपत 160 से 170 टन तक पहुंच सकती है। सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि भारत से अमरीका गोल्ड ज्वेलरी से अधिक डायमंड भेजा जाता है। टैरिफ लगाने से वहां के नागरिकों के लिए उतना ही महंगा मिलेगा। यहां के समान की खपत कम होने से भारत का व्यापार प्रभावित होगा।