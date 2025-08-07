CG News: फीडे महिला विश्व कप में दिव्या देशमुख की ऐतिहासिक जीत, पूरे देश के शतरंज खिलाड़ियों को नई ऊर्जा

नेशनल इंस्ट्रक्टर अनीस अंसारी कहते हैं, दिव्या की जीत ने खासकर छत्तीसगढ़ की गर्ल्स प्लेयर्स का आत्मबल बढ़ाया है। अब सरगुजा और बस्तर जैसे क्षेत्रों से भी लड़कियां आगे आ रही हैं और अभिभावक भी उनके साथ खड़े हैं। यह बदलाव सकारात्मक है। हेमंत कहते हैं, फिलहाल राज्य से कोई इंटरनेशनल मास्टर या ग्रैंडमास्टर नहीं बना है, लेकिन प्रतिभा की कमी नहीं है। भिलाई के एस. धनंजय जैसे खिलाड़ी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि भविष्य की कार्ययोजना में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और प्रतिभाओं को प्रशिक्षित कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना प्राथमिकता है।