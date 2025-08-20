CG News: पूर्व सीएम के बेटे को ईडी ने 5 दिन की रिमांड, 23 अगस्त होंगे पेश

इस दौरान शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिले इनपुट के संबंध में पूछताछ होगी। ईडी के रिमांड आवेदन पर अभियोजन पक्ष ने न्यायाधीश को बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस की जांच में कुछ नई जानकारियां मिली हैं। जिसके संबंध में चैतन्य से पूछताछ करनी है। वहीं, बचाव पक्ष ने रिमांड आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि ईडी ने अदालत को पहले बताया था कि उनकी पूछताछ पूरी हो चुकी है।