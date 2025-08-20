CG News: पूर्व सीएम के बेटे को ईडी ने 5 दिन की रिमांड, 23 अगस्त होंगे पेश

CG News: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को फिर से 5 दिन की रिमांड पर लिया है। अब 23 अगस्त को विशेष न्यायधीश की अदालत में पेश करेगी। मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश ने चैतन्य को ईडी की रिमांड पर दिया।
इस दौरान शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिले इनपुट के संबंध में पूछताछ होगी। ईडी के रिमांड आवेदन पर अभियोजन पक्ष ने न्यायाधीश को बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस की जांच में कुछ नई जानकारियां मिली हैं। जिसके संबंध में चैतन्य से पूछताछ करनी है। वहीं, बचाव पक्ष ने रिमांड आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि ईडी ने अदालत को पहले बताया था कि उनकी पूछताछ पूरी हो चुकी है।
इसलिए दोबारा रिमांड नहीं लेने का हवाला देते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का अनुरोध किया था। अब दोबारा आवेदन लगाया जा रहा है। इसमें ईडी ने 11 अप्रैल 2024 को ईसीआर रजिस्टर्ड किया था। इस दौरान भारतीय सुरक्षा संहिता लागू नहीं हुआ था। पूरे प्रकरण की जांच भारतीय दंड विधान संहिता (सीआरपीसी) के तहत की गई थी।
इसके नियमों का हवाला देते हुए रिमांड आवेदन का विरोध किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों का तर्क सुनने के बाद चैतन्य को 5 दिन पूछताछ करने ईडी को सौंप दिया। बता दें कि ईडी ने 18 जुलाई को जन्मदिन पर चैतन्य को गिरतार किया था।