Bharatmala Scam: भारतमाला घोटाले की जांच ईडी या सीबीआई से, अब तक 14 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार

रायपुर कमिश्नर महादेव कांवरे के निर्देश पर गठित स्पेशल टीम द्वारा रिपोर्ट मिलने के बाद इसे राज्य और केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है। इसमें घोटाले में सभी की भूमिका की विस्तृत जानकारी दी गई है कि किस तरह से संयुक्त रूप से मिलकर मुआवजा राशि का बंदरबाट किया गया है, इसमें राजस्व विभाग, जमीन दलाल के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की भूमिका को संदिग्ध बताया गया है।