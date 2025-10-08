Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Bharatmala Scam: भारतमाला घोटाले की जांच ईडी या सीबीआई से, अब तक 14 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार

Bharatmala Scam: राज्य और केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है। इसमें घोटाले में सभी की भूमिका की विस्तृत जानकारी दी गई है कि किस तरह से संयुक्त रूप से मिलकर मुआवजा राशि का बंदरबाट किया गया है।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 08, 2025

Bharatmala Scam: भारतमाला घोटाले की जांच ईडी या सीबीआई से, अब तक 14 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार

Bharatmala Scam: भारतमाला परियोजना घोेटाले की जांच ईडी या सीबीआई को हस्तांतरित होगी। जमीन मुआवजा वितरण में हुए खेल को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा इसे केंद्र सरकार को विधिवत सौंपने की तैयारी चल रही है।

रायपुर कमिश्नर महादेव कांवरे के निर्देश पर गठित स्पेशल टीम द्वारा रिपोर्ट मिलने के बाद इसे राज्य और केंद्र सरकार को सौंप दिया गया है। इसमें घोटाले में सभी की भूमिका की विस्तृत जानकारी दी गई है कि किस तरह से संयुक्त रूप से मिलकर मुआवजा राशि का बंदरबाट किया गया है, इसमें राजस्व विभाग, जमीन दलाल के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की भूमिका को संदिग्ध बताया गया है।

सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों की संलिप्ता को देखते हुए ईडी या फिर सीबीआई को पूरा प्रकरण ईओडब्ल्यू से हस्तांतरित किया जाएगा। बता दें कि करोड़ों रुपए के जमीन मुआवजा घोटाले में अब तक की जांच में 43 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है।

इस घोटाले में ईओडब्ल्यू ने जांच करने के बाद 14 पटवारी, राजस्व विभाग के कर्मचारियों, जमीन दलाल और प्रॉपर्टी डीलरों को गिरफ्तार किया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2025 11:41 am

Published on:

08 Oct 2025 11:40 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Bharatmala Scam: भारतमाला घोटाले की जांच ईडी या सीबीआई से, अब तक 14 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Crime: नशीली टेबलेट और कफ सिरप का व्यापार, 4 आरोपियों को 10-10 और हेरोइन बेचने वाले को 6 साल कैद

CG Crime: नशीली टेबलेट और कफ सिरप का व्यापार, 4 आरोपियों को 10-10 और हेरोइन बेचने वाले को 6 साल कैद
रायपुर

CG News: नंदनवन की बाघिन बिजली बीमार, जामनगर में होगा इलाज, वन मंत्री के निर्देश पर की गई विशेष पहल

CG News: नंदनवन की बाघिन बिजली बीमार, जामनगर में होगा इलाज, वन मंत्री के निर्देश पर की गई विशेष पहल
रायपुर

छत्तीसगढ़ की बेटी, देश का गौरव — लखनी साहू को मिला “MY Bharat NSS राष्ट्रीय पुरस्कार

छत्तीसगढ़ की बेटी, देश का गौरव — लखनी साहू को मिला “MY Bharat NSS राष्ट्रीय पुरस्कार
रायपुर

गोंदिया–डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन से छत्तीसगढ़ को मिलेगा विकास का नया ट्रैक, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार

गोंदिया–डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन से छत्तीसगढ़ को मिलेगा विकास का नया ट्रैक, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार
रायपुर

रायपुर के सलमान ने सनातन धर्म को अपनाया.. पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कराया घर वापसी, पिलाया गंगाजल और..

baba bagheshwar
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.