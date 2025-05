Exercise:: इस पहल से एकल और शिक्षक विहीन स्कूलों में दूर होगी शिक्षकों की कमी

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग (Chhattisgarh School Education Department) ने शालाओं और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण (to rationalize schools and teachers ) करने का निर्णय लिया है, जिससे प्रदेश के एकल और शिक्षक विहीन शालों में (single and teacherless schools ) शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। इसके लिए शिक्षा विभाग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।