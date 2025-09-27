Fake Doctor: प्रदेश में झोलाछाप डॉक्टरों का बोलबाला… मौत और अपंगता का बढ़ा मामला, कार्रवाई शून्य

Fake Doctor: गांवों में पैरामेडिकल कोर्स करने वाले या 12वीं के बाद छोटे अस्पतालों में नर्स की ड्यूटी करने वाली महिलाएं भी मरीजों का इलाज कर रही हैं। ये अपने आपको किसी विशेषज्ञ डॉक्टरों से कम नहीं समझती। हाल में आंबेडकर अस्पताल में ऐसा ही केस आया था, जब झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से मरीज की किडनी खराब होने लगी थी। शरीर में दर्द होने पर झोलाछाप इंजेक्शन लगाने के अलावा पेनकिलर टेबलेट खाने को देता। फिर मरीज के शरीर में सूजन आने लगी। अच्छा हुआ, परिजन मरीज को आंबेडकर अस्पताल लेकर आ गए। इससे मरीज की स्थिति में सुधार हुआ। बाद में मौत हो गई।