महिला BLO ने BJP पार्षद पर धमकी और बदतमीजी का आरोप लगाया, कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की…

CG News: राजधानी के महंत लक्ष्मी नारायण वार्ड में एसआईआर सर्वे के दौरान महिला बीएलओ अधिकारी ने रायपुर के भाजपा पार्षद पर धमकी देने का आरोप लगाया है।

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 17, 2025

महिला BLO ने BJP पार्षद पर धमकी और बदतमीजी का आरोप लगाया, कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की...(photo-patrika)

महिला BLO ने BJP पार्षद पर धमकी और बदतमीजी का आरोप लगाया, कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की...(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी के महंत लक्ष्मी नारायण वार्ड में एसआईआर सर्वे के दौरान महिला बीएलओ अधिकारी ने रायपुर के भाजपा पार्षद पर धमकी देने का आरोप लगाया है। मतदाता विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत हुई इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। जिसमें बीएलओ अधिकारी अपने अधिकारी से फोन पर रोते हुए शिकायत कर रही हैं।

वीडियो में महिला बीएलओ अधिकारी यह कहती हुई सुनाई दे रही है कि भाजपा पार्षद ने उनसे सवाल किया, आप कांग्रेस के बीएलए के साथ क्यों घूम रही हैं, भाजपा बीएलए के साथ क्यों नहीं?’’ इसके बाद पार्षद ने उन्हें धमकी दी और कहा कि वह विधायक से इसकी शिकायत करेंगे।

CG News: पार्षद बोले- कोई बदतमीजी नहीं की

महिला अधिकारी ने आरोप लगाया कि पार्षद ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और कहा, तुहें तमीज नहीं है, मैं तुहारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगा। बीएलओ अधिकारी ने सीनियर को बताया कि, पार्षद ने मुझे फोन करके कहा कि किससे पूछकर मैं सर्वे कर रही हूं और कांग्रेस के बीएलए के साथ क्यों काम कर रही हूं।

उन्होंने मुझे अपने ऑफिस आने को कहा और कहा कि मेरे पास बात करने की तमीज नहीं है। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि वह मेरी शिकायत विधायक से करेंगे। निशा शर्मा ने बताया कि वह 2006 से शासकीय शिक्षिका हैं और 2019 से बीएलओ का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, इस घटना के बाद वह काफी परेशान हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित भी हैं।

