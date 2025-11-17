महिला BLO ने BJP पार्षद पर धमकी और बदतमीजी का आरोप लगाया, कांग्रेस ने कार्रवाई की मांग की…

उन्होंने मुझे अपने ऑफिस आने को कहा और कहा कि मेरे पास बात करने की तमीज नहीं है। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि वह मेरी शिकायत विधायक से करेंगे। निशा शर्मा ने बताया कि वह 2006 से शासकीय शिक्षिका हैं और 2019 से बीएलओ का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा, इस घटना के बाद वह काफी परेशान हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित भी हैं।