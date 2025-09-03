Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

बेबीलोन टावर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद 50 लोगों को बचाया, 8 लोग धुएं में दम घुटने के कारण हुए बेहोश

Raipur News: आग की तेज लपटों और धुएं के कारण लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान दमकल विभाग के 8 वाहनों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और एसडीआरएफ की टीम ने सभी 50 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया।

रायपुर

Love Sonkar

Sep 03, 2025

बेबीलोन टावर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद 50 लोगों को बचाया, 8 लोग धुएं में दम घुटने के कारण हुए बेहोश
बेबीलोन टावर में लगी आग (Photo Patrika)

Raipur News: वीआईपी रोड स्थित होटल बेबीलोन टावर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग होटल की तीसरी मंजिल पर लगी थी, लेकिन 8वीं मंजिल स्थित रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे करीब 50 लोग फंस गए। होटलकर्मियों ने फायर फाइटिंग सिस्टम चालू करने की कोशिश की लेकिन वह शुरू नहीं हो सका। जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई।

आग की तेज लपटों और धुएं के कारण लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान दमकल विभाग के 8 वाहनों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और एसडीआरएफ की टीम ने सभी 50 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। आग से 7वा एवं 8वां फ्लोर का बी ब्लॉक पूरी तरह जलकर राख हो गया है।

बेबीलोन टावर में आग लगने के बाद वह तेजी से फैली। कांच के बने टावर का से कांच लगातार टूटकर नीचे गिर रहे थे। इसे देखते हुए होटल और उसके आसपास के पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया था। बताया जाता है कि तीसरे फ्लोर में लगी आग 8वीं मंजिल तक पहुंच गया थी। घटना की जानकारी मिलने पर कलेक्टर गौरव सिंह और एसएसपी लाल उम्मेद सिंह घटनास्थल पर पहुंचने के बाद खुद रेस्क्यू की मॉनीटरिंग कर रहे थे।

दो घंटे फंसे रहे लोग

परिजनों के साथ होटल में खाना खाने के लिए पहुंच लोग आग लगने के कारण करीब 2 घंटे तक फंसे रहे। शॉर्ट सर्किट के चलते लिफ्ट के बंद होने के कारण सीढी़ के रास्ते से सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बताया जाता है कि 8 लोग धुएं में दम घुटने के कारण बेसुध होकर गिर पड़े थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2025 01:23 pm

Published on:

03 Sept 2025 01:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बेबीलोन टावर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद 50 लोगों को बचाया, 8 लोग धुएं में दम घुटने के कारण हुए बेहोश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट