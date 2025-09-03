बेबीलोन टावर में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद 50 लोगों को बचाया, 8 लोग धुएं में दम घुटने के कारण हुए बेहोश

बेबीलोन टावर में आग लगने के बाद वह तेजी से फैली। कांच के बने टावर का से कांच लगातार टूटकर नीचे गिर रहे थे। इसे देखते हुए होटल और उसके आसपास के पूरे इलाके को ब्लॉक कर दिया था। बताया जाता है कि तीसरे फ्लोर में लगी आग 8वीं मंजिल तक पहुंच गया थी। घटना की जानकारी मिलने पर कलेक्टर गौरव सिंह और एसएसपी लाल उम्मेद सिंह घटनास्थल पर पहुंचने के बाद खुद रेस्क्यू की मॉनीटरिंग कर रहे थे।