रायपुर

CG Fraud: त्योहारी सीजन में ऑफर के बहाने ठगों का गिरोह हुआ सक्रिय, राज्य पुलिस ने दी इन बातों का ध्यान रखने की सलाह

CG Fraud: साइबर ठगी से बचाने के लिए राज्य पुलिस ने सावधानी से खरीदी करने और किसी तरह की अनजान साइट पर नहीं जाने की सलाह दी है।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 12, 2025

CG Fraud: त्योहारी सीजन में ऑफर के बहाने ठगों का गिरोह हुआ सक्रिय, राज्य पुलिस ने दी इन बातों का ध्यान रखने की सलाह
साइबर ठगों का गिरोह हुआ सक्रिय (Photo Patriika)

CG Fraud: त्योहारी सीजन आते ही ऑनलाइन ठगी करने वाला गिरोह भी सक्रिय हो गया है। विभिन्न वेबसाइटों में ऑनलाइन शॉपिंग करने पर ऑफर का लालच देकर लिंक भेजे जा रहे हैं। इनके चक्कर में साइबर ठग निशाना बना सकते हैं और लिंक को क्लिक करते ही आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। इसे देखते हुए लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए राज्य पुलिस ने सावधानी से खरीदी करने और किसी तरह की अनजान साइट पर नहीं जाने की सलाह दी है।

पुलिस ने सचेत किया है कि भारी डिस्काउंट, नो ईएमआई, सस्ते दाम पर होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग और ऑनलाइन सामान की खरीद के बहाने साइबर ठग आपको झांसे में ले सकते हैं।

जागरुकता की जरूरत

त्योहारी सीजन में लोगों को खुद ही ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। साइबर सेल के माध्यम से लोगो को लगातार बताया जा रहा है कि फोन पर कोई जानकारी साझा न करें और न ही किसी लिंक के झांसे में आकर क्लिक करें नहीं तो ठगी का शिकार हो सकते हैं।

-प्रदीप गुप्ता, एडीजी, साइबर

किसी को आधार कार्ड या पैन कार्ड का विवरण न भेजें

किसी नए लिंक पर क्लिक न करें, आपकी निजी जानकारी ठगों को मिल सकती है

किसी ऑफर या इनाम के झांसे में न आएं

किसी को ओटीपी न बताएं, बैंक संबंधी डिटेल न दें

वीडियो कॉल पर न्यूड वीडियो से भी सावधान रहें

सोते समय मोबाइल पर इंटरनेट बंद करना भी ठगी से बचाता है

अनावश्यक ऐप डाउनलोड करने से बचें

ठगी होते ही 1930 टोल फ्री नंबर पर कॉल करें

ठगी होने पर cybercrime. gov. in पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं

ठगी होने पर तत्काल समीपस्थ थाना और 1930 पर करें फोन

Updated on:

12 Aug 2025 02:04 pm

Published on:

12 Aug 2025 02:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Fraud: त्योहारी सीजन में ऑफर के बहाने ठगों का गिरोह हुआ सक्रिय, राज्य पुलिस ने दी इन बातों का ध्यान रखने की सलाह

