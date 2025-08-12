CG Fraud: त्योहारी सीजन में ऑफर के बहाने ठगों का गिरोह हुआ सक्रिय, राज्य पुलिस ने दी इन बातों का ध्यान रखने की सलाह

CG Fraud: त्योहारी सीजन आते ही ऑनलाइन ठगी करने वाला गिरोह भी सक्रिय हो गया है। विभिन्न वेबसाइटों में ऑनलाइन शॉपिंग करने पर ऑफर का लालच देकर लिंक भेजे जा रहे हैं। इनके चक्कर में साइबर ठग निशाना बना सकते हैं और लिंक को क्लिक करते ही आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। इसे देखते हुए लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए राज्य पुलिस ने सावधानी से खरीदी करने और किसी तरह की अनजान साइट पर नहीं जाने की सलाह दी है।