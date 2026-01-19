Good News: शहर में पेयजल संकट होगा दूर, पहली बार जल बोर्ड का गठन किया

बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में अमृत मिशन योजना के तहत पिछली महापौर परिषद में करोड़ों रुपए खर्च किए। इसके बावजूद हमेशा शुद्ध जलापूर्ति सप्लाई की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है। कहीं नलों में गंदा पानी तो कहीं कम प्रेशर से पानी आने की शिकायतें बनीं हुई हैं। निगम के इंजीनियरों को यह भी पता नहीं कि कौन सी पाइपलाइन कहां से कहां कनेक्ट है। लीकेज की समस्या आम बात हो गई। गर्मी के महीनों में जल संकट गहरा जाता है। ऐसी स्थिति में टैंकरों से जलापूर्ति की नौबत बरकरार है। इन्हीं समस्या को देखते हुए महापौर की अध्यक्षता में एमआईसी की बैठक में नगर निगम में जल बोर्ड बनाने का फैसला लिया था, जिस पर वे अमल करने जा रही हैं। निगम में जल कार्य विभाग के अध्यक्ष संतोष सीमा साहू की मौजूदगी पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करना तय की है।