19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Good News: शहर में पेयजल संकट होगा दूर, पहली बार जल बोर्ड का गठन किया

महापौर की अध्यक्षता में एमआईसी की बैठक में नगर निगम में जल बोर्ड बनाने का फैसला लिया था, जिस पर वे अमल करने जा रही हैं। निगम में जल कार्य विभाग के अध्यक्ष संतोष सीमा साहू की मौजूदगी पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करना तय की है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Rabindra Rai

Jan 19, 2026

Good News: शहर में पेयजल संकट होगा दूर, पहली बार जल बोर्ड का गठन किया

Good News: शहर में पेयजल संकट होगा दूर, पहली बार जल बोर्ड का गठन किया

शहर की पेयजल आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए महापौर मीनल चौबे ने ठोस कदम उठाया है। पहली बार जल बोर्ड का गठन करते हुए उसमें दो अधीक्षण अभियंता समेत आठ इंजीनियरों की जिम्मेदारी तय की है ताकि शहर के 70 वार्ड के लोगों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति हो सके। नलों में गंदा पानी आने, कहीं कम-ज्यादा प्रेशर से सप्लाई, पाइप लाइन में लीकेज जैसी समस्याओं का समाधान जल बोर्ड के इंजीनियर करेंगे। महापौर ने साफ कर दिया है कि निगम प्रशासन की प्राथमिकता शहर की सफाई व्यवस्था और जलापूर्ति सिस्टम को दुरुस्त रखना है।

अमल करने जा रही

बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में अमृत मिशन योजना के तहत पिछली महापौर परिषद में करोड़ों रुपए खर्च किए। इसके बावजूद हमेशा शुद्ध जलापूर्ति सप्लाई की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है। कहीं नलों में गंदा पानी तो कहीं कम प्रेशर से पानी आने की शिकायतें बनीं हुई हैं। निगम के इंजीनियरों को यह भी पता नहीं कि कौन सी पाइपलाइन कहां से कहां कनेक्ट है। लीकेज की समस्या आम बात हो गई। गर्मी के महीनों में जल संकट गहरा जाता है। ऐसी स्थिति में टैंकरों से जलापूर्ति की नौबत बरकरार है। इन्हीं समस्या को देखते हुए महापौर की अध्यक्षता में एमआईसी की बैठक में नगर निगम में जल बोर्ड बनाने का फैसला लिया था, जिस पर वे अमल करने जा रही हैं। निगम में जल कार्य विभाग के अध्यक्ष संतोष सीमा साहू की मौजूदगी पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करना तय की है।

पाइप लाइन नेटवर्क का पूरा खाका तैयार करेंगे बोर्ड के इंजीनियर

एमआईसी के फैसले पर अमल करते हुए निगम आयुक्त विश्वदीप ने जल बोर्ड का गठन करते हुए 8 अभियंताओं की टीम बनाई है। जो आपस में मिलकर पेयजल पाइप लाइन नेटवर्क का खाका तैयार करेंगे। शहर में कुल 43 पानी टंकियों से जलापूर्ति हो रही है और तीन पानी टंकियाें का निर्माण होने जा रहा है। इन टंकियों से पाइप लाइन कहां से कहां तक बिछाई गई है। किन-किन जगहों से कनेक्ट की गई है। जमीनी स्तर पर इसका मानचित्र बनाकर प्रस्तुत करेंगे ताकि पेयजल समस्या का स्थायी तौर पर समाधान हो जाए।

जल बोर्ड के प्रभारी राजेश नायडू होंगे, राठौर दूसरे प्रभारों से मुक्त

निगम आयुक्त विश्वदीप ने जल बोर्ड में अधीक्षण अभियंता स्तर के दो इंजीनियरों को शामिल किया है। निगम मुख्यालय में अमृत मिशन योजना का काम देख रहे राजेश नायडू को जल बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। प्रभारी अधीक्षण अभियंता राजेश राठौर को प्रधानमंत्री आवास, योजना शाखा एवं 15वें वित्त आयोग के दायित्व से मुक्त करते हुए कार्यपालन अभियंता अंशुल शर्मा जूनियर को पूर्ण प्रभार दिया है। जलप्रदाय एवं फिल्टर प्लांट के कार्यपालन अभियंता नरसिंग फरेन्द्र को जल बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इंजीनियरों में जोन 8 के सहायक अभियंता अनुराग पाटकर, अमृत मिशन मुख्यालय उप अभियंता रमेश पटेल, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमि में उप अभियंता योगेन्द्र साहू और उप अभियंता शुभम तिवारी को जल बोर्ड में अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

कोई बहानेबाजी नहीं, वार्ड और जोन स्तर पर करेंगे काम

महापौर मीनल चौबे ने स्पष्ट कर दिया है कि जलापूर्ति को लेकर अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। जल बोर्ड के आठों इंजीनियर शहर में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। राइर्जिंगमेन लाइन और डिस्ट्रिब्यूशन लाइन का निरीक्षण वार्ड और जोन स्तर पर करेंगे। पेयजल नेटवर्क का पूरा नक्शा तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। नगर निगम के सभी जोनों और वार्डों का भ्रमण कर पेयजल समस्या ग्रस्त क्षेत्रों की पहचान कर कारण सहित विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और यह भी बताएंगे कि इसका समाधान क्या है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

रायपुर

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 12:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Good News: शहर में पेयजल संकट होगा दूर, पहली बार जल बोर्ड का गठन किया

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Raipur: सिस्टम लागू करने उल्टी गिनती शुरू: पुलिस कमिश्नर के पास होगी तीन गुना ज्यादा शक्ति

Raipur: सिस्टम लागू करने उल्टी गिनती शुरू: पुलिस कमिश्नर के पास होगी तीन गुना ज्यादा शक्ति
रायपुर

Ban on pre-wedding shoots: प्री-वेडिंग शूट पूर्णत: बंद का ऐलान, इस बैठक में लिया गया बड़ा फैसला, जानिए वजह

pre-wedding shoots
रायपुर

बारनावापारा बर्डिंग महाकुंभ में 200 से अधिक पक्षियों का रिकॉर्ड दर्ज, 11 राज्यों के प्रतिभागियों ने किया हिस्सा, इको पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

बारनावापारा अभयाण्य में "बर्ड सर्वे 2026" का आयोजन (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर

CG में जल्द बदलेंगेे कई जिलों के कलेक्टर! बड़े स्तर पर IAS अफसरों के फेरबदल के संकेत

CG IAS officer transfer news
रायपुर

6वीं पास युवक ने की 1.35 करोड़ की ठगी, 26 लोगों को ऐसे बनाया निशाना, जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

6वीं पास युवक ने की 1.35 करोड़ की ठगी (photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.