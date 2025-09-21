GST 2.0: बल्ले-बल्ले! जीएसटी 2.0 सोमवार से लागू, रसोई से लेकर बाजार तक सस्ती होगी खरीदारी

अभी तक जीएसटी 1.0 में चार अलग-अलग तरह के टैक्स स्लैब थे जो घटकर अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब में सीमित हो जाएगा। राज्य के अलग-अलग जिलों में लोगों को इस राहत का सीधा फायदा पहुंचेगा। अब 5, 12, 18, 28 नहीं बल्कि 5 और 18 प्रतिशत टैक्स होगा।