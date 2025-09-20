आरटीओ विवाद: लाखों का टैक्स बकाया, फिर भी मिला नोड्यूज सर्टिफिकेट… लिपिक पर मिलीभगत का आरोप

शिकायतकर्ता अखिलेश पाठक ने कई आरटीआई जवाब, विभागीय पत्राचार और नोटिस की प्रतियां भी परिवहन अधिकारी को प्रस्तुत की हैं। इनमें उनका दावा है कि सोनी व उनकी पत्नी के वाहनों पर टैक्स बकाया है। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि विभाग को कई बार नोटिस भेजे गए लेकिन सोनी ने जवाब टालमटोल कर दिया। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि नोड्यूज प्रमाण पत्र तत्काल निरस्त कर बकाया टैक्स की वसूली की जाए और संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई हो।