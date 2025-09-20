Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

आरटीओ विवाद: लाखों का टैक्स बकाया, फिर भी मिला नोड्यूज सर्टिफिकेट… लिपिक पर मिलीभगत का आरोप

RTO Dispute: शहर के वाहन मालिक दम्पती ने परिवहन विभाग से गलत तथ्य प्रस्तुत कर वाहन क्रमांक सीजी 04 ई 1903 के लिए कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र हासिल कर लिया, जबकि उनके स्वामित्व एवं उनकी पत्नी के नाम पंजीकृत वाहनों पर लाखों का टैक्स बकाया है।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 20, 2025

आरटीओ विवाद (फोटो सोर्स- Pix4Free)
आरटीओ विवाद (फोटो सोर्स- Pix4Free)

RTO Dispute: शहर के वाहन मालिक दम्पती ने परिवहन विभाग से गलत तथ्य प्रस्तुत कर वाहन क्रमांक सीजी 04 ई 1903 के लिए कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र हासिल कर लिया, जबकि उनके स्वामित्व एवं उनकी पत्नी के नाम पंजीकृत वाहनों पर लाखों का टैक्स बकाया है।

गांधी चौक निवासी अखिलेश पाठक ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को शिकायत करते हुए मांग की है कि 16 जून 2025 को जारी प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए और सभी वाहनों से बकाया वसूला जाए। शिकायत में कहा गया है कि राजेन्द्र सोनी के नाम वाहन क्रमांक सीजी 15 जेडए 0723 और उनकी पत्नी सीता सोनी के नाम पंजीकृत सीजी 16 ए 1194 व सीजी 11 ए 6108 का कर अदा नहीं किया गया है।

इसके बावजूद कार्यालयीन अभिलेख छिपाकर नोड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। आरोप है कि बस शाखा में पदस्थ लिपिक ने तथ्यों को छुपाकर यह प्रमाण पत्र जारी किया, जिससे शासन को लाखों रुपए का राजस्व नुकसान हो सकता है।

RTO Dispute: आरटीआई से हुआ मामले का खुलासा

शिकायतकर्ता अखिलेश पाठक ने कई आरटीआई जवाब, विभागीय पत्राचार और नोटिस की प्रतियां भी परिवहन अधिकारी को प्रस्तुत की हैं। इनमें उनका दावा है कि सोनी व उनकी पत्नी के वाहनों पर टैक्स बकाया है। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि विभाग को कई बार नोटिस भेजे गए लेकिन सोनी ने जवाब टालमटोल कर दिया। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि नोड्यूज प्रमाण पत्र तत्काल निरस्त कर बकाया टैक्स की वसूली की जाए और संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई हो।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Sept 2025 01:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / आरटीओ विवाद: लाखों का टैक्स बकाया, फिर भी मिला नोड्यूज सर्टिफिकेट… लिपिक पर मिलीभगत का आरोप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.