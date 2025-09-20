आरटीओ विवाद: लाखों का टैक्स बकाया, फिर भी मिला नोड्यूज सर्टिफिकेट… लिपिक पर मिलीभगत का आरोप

RTO Dispute: शहर के वाहन मालिक दम्पती ने परिवहन विभाग से गलत तथ्य प्रस्तुत कर वाहन क्रमांक सीजी 04 ई 1903 के लिए कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र हासिल कर लिया, जबकि उनके स्वामित्व एवं उनकी पत्नी के नाम पंजीकृत वाहनों पर लाखों का टैक्स बकाया है।
गांधी चौक निवासी अखिलेश पाठक ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को शिकायत करते हुए मांग की है कि 16 जून 2025 को जारी प्रमाण पत्र निरस्त किया जाए और सभी वाहनों से बकाया वसूला जाए। शिकायत में कहा गया है कि राजेन्द्र सोनी के नाम वाहन क्रमांक सीजी 15 जेडए 0723 और उनकी पत्नी सीता सोनी के नाम पंजीकृत सीजी 16 ए 1194 व सीजी 11 ए 6108 का कर अदा नहीं किया गया है।
इसके बावजूद कार्यालयीन अभिलेख छिपाकर नोड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। आरोप है कि बस शाखा में पदस्थ लिपिक ने तथ्यों को छुपाकर यह प्रमाण पत्र जारी किया, जिससे शासन को लाखों रुपए का राजस्व नुकसान हो सकता है।
शिकायतकर्ता अखिलेश पाठक ने कई आरटीआई जवाब, विभागीय पत्राचार और नोटिस की प्रतियां भी परिवहन अधिकारी को प्रस्तुत की हैं। इनमें उनका दावा है कि सोनी व उनकी पत्नी के वाहनों पर टैक्स बकाया है। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि विभाग को कई बार नोटिस भेजे गए लेकिन सोनी ने जवाब टालमटोल कर दिया। शिकायतकर्ता ने मांग की है कि नोड्यूज प्रमाण पत्र तत्काल निरस्त कर बकाया टैक्स की वसूली की जाए और संबंधित कर्मचारी पर कार्रवाई हो।