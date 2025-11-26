CG News: छत्तीसगढ़ में भारी वाहन चालकों की आंखों की होगी जांच, नेशनल हाईवे पर चलाया जाएगा अभियान

CG News: प्रदेश में भारी वाहन चालकों की आंखों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाने की संभावना है। पिछले साल यह अभियान 23 से 28 दिसंबर तक नेशनल हाईवे पर स्थित टोल प्लाजा पर चला था। इन्हीं स्थानों पर ड्राइवरों की आंखों की जांच की गई थी। चश्मा नंबर लगने पर सामान्य नंबर का चश्मा मौके पर दिया गया। वहीं गंभीर समस्या होने पर आंबेडकर अस्पताल समेत बड़े चिकित्सालयों में भर्ती कर इलाज किया गया।