कैसे योग सीखेंगे विद्यार्थी: योगा प्रशिक्षक, कंप्यूटर व्याख्याता के 292 शिक्षकों की भर्ती होल्ड

नई शिक्षा नीति में स्कूली बच्चों को तकनीकी रूप से मजबूत करने की बात कही गई है। वही राज्य के स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बदलने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही स्कूलों में हर शनिवार योगाभ्यास कराने को भी कहा गया है, इन सबके बावजूद इन पदों को होल्ड करना चिंता का विषय है। इस बीच राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने बताया कि योगा प्रशिक्षक, कंप्यूटर व्याख्याता के 292 शिक्षकों की भर्ती अभी होल्ड की गई है। इन पदों पर भर्ती बाद में की जाएगी, क्योंकि अभी राज्य में स्मार्ट क्लासरूम बनने हैं और हमें इसके लिए कंप्यूटर व्याख्याताओं की जरूरत पड़ेगी।