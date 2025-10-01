CG Crime: सात फेरों के वचन की पति नहीं रख पाए लाज, दहेज के लिए पत्नी को जिंदा जलाया

अतिरिक्त लोक अभियोजक रश्मिरानी ने बताया कि दीपक कुमार (28) का विवाह चंद्रवती साहू के साथ 2018 में हुआ था। विवाह के बाद से ही दीपक अपनी पत्नी को मायके से दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने के साथ ही मारपीट करता था। 31 मार्च 2022 की सुबह 8 बजे दीपक ने अपनी पत्नी पर मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगा दी। घटना के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृत्यृ पूर्व बयान और विधानसभा पुलिस की केस डायरी के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र कुमार ने आरोपी पति दीपक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।