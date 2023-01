IND vs NZ Raipur Ticket Price: रायपुर में भारत-न्यूजीलैंड के बीच मैच देखना है तो ऐसे खरीदें टिकट, 400 रूपए है कीमत! जानें कैसे करा पाएंगे बुक

रायपुरPublished: Jan 07, 2023 12:14:16 pm Submitted by: CG Desk

India vs New Zealand ODI In Raipur: भारत और न्यूजीलैंड के बीच डे-नाइट वनडे मैच 21 जनवरी 2023 को नवा रायपुर (IND vs NZ Match in Raipur) में स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पेटीएम में ऑनलाइन बिकेंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे मैच के टिकट (IND vs NZ Raipur Ticket Price)