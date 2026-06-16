Chilli Powder Gang: रायपुर में मिर्ची गैंग का बड़ा खुलासा! 3.5 लाख की लूट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी विशेष रूप से बैंक मित्र और चॉइस सेंटर संचालकों तथा कर्मचारियों पर नजर रखते थे। वे पहले अपने संभावित शिकार की गतिविधियों की रेकी करते थे और यह पता लगाते थे कि वह व्यक्ति नकदी लेकर कहां और किस समय जा रहा है। जैसे ही उन्हें मौका मिलता, वे रास्ते में वारदात को अंजाम देते। गिरोह के सदस्य अचानक पीड़ित के चेहरे पर मिर्ची पाउडर फेंक देते थे, जिससे वह कुछ समय के लिए असहाय हो जाता था। इसके बाद चाकू दिखाकर उसे डराया जाता और नकदी लूटकर आरोपी मौके से फरार हो जाते थे।