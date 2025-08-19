CG News: आईजीकेवी में इंडक्शन प्रोग्राम, कृषि सिर्फ खेती नहीं, इसमें रिसर्च और एआई जैसी संभावनाएं भी छिपी,

CG News: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 18 अगस्त को इंडक्शन प्रोग्राम का उद्घाटन आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश के प्रेरक संबोधन से हुआ। उन्होंने कहा कि कृषि केवल खेत तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि इसमें स्टार्टअप्स, वैल्यू-एडिशन, रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी असीम संभावनाएं छिपी हैं। उन्होंने राइस हस्क का उदाहरण देते हुए बताया कि इससे नैनो-सिलिकेट्स, ऊर्जा, बिल्डिंग मटेरियल और बायोचार जैसे अनेक उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं।