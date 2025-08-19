CG News: आईजीकेवी में इंडक्शन प्रोग्राम, कृषि सिर्फ खेती नहीं, इसमें रिसर्च और एआई जैसी संभावनाएं भी छिपी,

CG News: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 18 अगस्त को इंडक्शन प्रोग्राम का उद्घाटन आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश के प्रेरक संबोधन से हुआ। उन्होंने कहा कि कृषि केवल खेत तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि इसमें स्टार्टअप्स, वैल्यू-एडिशन, रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी असीम संभावनाएं छिपी हैं। उन्होंने राइस हस्क का उदाहरण देते हुए बताया कि इससे नैनो-सिलिकेट्स, ऊर्जा, बिल्डिंग मटेरियल और बायोचार जैसे अनेक उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं।
यह ‘वेस्ट-टू-वेल्थ’ की सोच को आगे बढ़ाता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल 1त्न लोग असाधारण प्रतिभा से सफल होते हैं जबकि 99त्न को कठिन परिश्रम ही लक्ष्य तक ले जाता है। उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि वे सिलेबस को समय पर पूरा करें और अतिरिक्त समय रिसर्च व प्रोजेक्ट्स में लगाएं। मल्टी-डिसिप्लिनरी लर्निंग और एआई जैसे नए क्षेत्रों से जुड़ने के अवसर उपलब्ध हैं।
प्रो. प्रकाश ने कहा कि कृषि स्टार्टअप्स के लिए आईआईटी भिलाई और राज्य सरकार दोनों स्तर पर फंडिंग व सहयोग उपलब्ध है। उन्होंने भारतीय पारिवारिक मूल्यों और गुरु-शिष्य परंपरा को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक अपनाते हुए भी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा रहना छात्रों के व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है।