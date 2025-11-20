Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

इंडस्ट्रियल पॉलीशन अलर्ट..! जहरीली गैसों से हजारों लोग बीमार, तालाब का रंग बदल कर काला पड़ा…

CG News: छत्तीसगढ़ के उरला, सिलतरा, बिरगांव, सरोरा के सैंकड़ों उद्योगों के प्रदूषण की कालिख न सिर्फ बिरगांव नगर-निगम के लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

image

ajay raghuvanshi

Nov 20, 2025

इंडस्ट्रियल पॉलीशन अलर्ट..! जहरीली गैसों से हजारों लोग बीमार, तालाब का रंग बदल कर काला पड़ा...(photo-patrika)

इंडस्ट्रियल पॉलीशन अलर्ट..! जहरीली गैसों से हजारों लोग बीमार, तालाब का रंग बदल कर काला पड़ा...(photo-patrika)

CG News: अजय रघुवंशी .छत्तीसगढ़ के उरला, सिलतरा, बिरगांव, सरोरा के सैंकड़ों उद्योगों के प्रदूषण की कालिख न सिर्फ बिरगांव नगर-निगम के लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुकी है, बल्कि जहरीले धुएं की आंच राजधानी तक भी पहुंच रही है। दो नगर-निगम के हजारों लोग परेशान हैं। सर्दी के मौसम में इसका और ज्यादा दुष्प्रभाव देखा जा रहा है।

धुएं की कालिख ऐसी है कि न सिर्फ आम आदमी बल्कि पशु-पक्षी, नदी-पानी में भी यह जहर घुलता जा रहा है। प्रदूषण की मार गाड़ियों के लिए भी परेशानी का सबब बन गई है। पत्रिका ने उरला, सिलतरा, सरोरा और रायपुर में ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान पाया कि उद्योगों से निकलने वाली जहरीली गैस और धूल के मोटे कण घरों तक पहुंच रहे हैं।

CG News: राष्ट्रीय संस्थान ने कहा- गंभीर प्रदूषण एरिया

राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) ने औद्योगिक स्रोतों से होने वाले प्रदूषण का विस्तृत अध्ययन किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने सिलतरा और रायपुर औद्योगिक क्षेत्र को क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया घोषित किया है।

केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के आंकड़ों में प्रदूषण मानक से ज्यादा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम के लाइव डेटा की स्थिति भी चिंताजनक है। शहर के चार स्टेशनों पर लगी मशीनों की रिपोर्ट चौकाने वाली है। इसके मुताबिक पीएम 10 के मानक आंकड़े 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होने चाहिए, वहीं पीएम 2.5 का आंकड़ा 50 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होना चाहिए।

डीडी नगर और रायपुरा तक असर

एक नजर में

  • क्षेत्र पीएम2.5 पीएम 10
  • सिलतरा 133 238
  • एस 78 146
  • भाठागांव बस स्टैंड 8 132
  • कृषक नगररायपुर 78 146

(नोट-रिपोर्ट के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक, 19 नवंबर की स्थिति में, आंकड़े माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर में)

प्रदूषण की मार का असर दीनदयाल उपाध्याय नगर (डीडी नगर) से लेकर रायपुरा क्षेत्र में भी असर देखा जा रहा है। डीडी नगर के मकानों की छतों में काले धुएं की परतें जमने लगी है, वहीं रायपुरा के कई क्षेत्र जैसे इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, अग्रोहा सोसायटी व हाउसिंग बोर्ड की कालोनियों में काले धुएं की परत छतों पर जमने लगी है।

उद्योगों में प्रदूषण के लिए ये जिमेदार

  1. पर्यावरण विभाग- पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण सचिव, पर्यावरण संरक्षण मंडल सदस्य सचिव, चीफ इंजीनियर, क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी
  2. उद्योग विभाग- उद्योग मंत्री, उद्योग सचिव, उद्योग संचालक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र
  3. जिला प्रशासन- कलेक्टर
  4. नगर-निगम- महापौर (रायपुर), आयुक्त, महापौर (बिरगांव), आयुक्त

जहरीली गैसों का लोगों में साइड इफेक्ट

  1. लंग्स में इफेक्ट, सर्दी,खांसी के मरीज बढ़े।
  2. हार्ट के रोगियों के लिए खतरनाक स्थिति।
  3. अस्थमा, सिलिकोसिस के मरीजों को संभलकर रहने की आवश्यकता।
  4. जहरीली गैसों की वजह हवा में आक्सीजन की मात्र कम हो जाती है।
  5. पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया घटती है।
  6. कार्बन मोनो ऑक्साइड से खून में आक्सीजन ले जाने की प्रक्रिया बाधित होती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 11:33 am

Published on:

20 Nov 2025 11:32 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / इंडस्ट्रियल पॉलीशन अलर्ट..! जहरीली गैसों से हजारों लोग बीमार, तालाब का रंग बदल कर काला पड़ा…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

हाफ बिजली बिल योजना पर लगा ‘सियासी करंट’… CM की घोषणा को बघेल ने बताया ऊंट के मुंह में जीरा, कसा तंज

CM की घोषणा को भूपेश ने बताया ऊंट के मुंह में जीरा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल – ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल - ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान
रायपुर

शादी के लिए लड़की देख लौट रहा था युवक… रांग साइड से आए ट्रक की टक्कर से हुई मौत, चालक गिरफ्तार

शादी के लिए लड़की देख लौट रहा था युवक... रांग साइड से आए ट्रक की टक्कर से हुई मौत, चालक गिरफ्तार(photo-patrika)
रायपुर

CG Ration Card Scam: सरकारी राशन पर अमीरों की नजर… जांच में खुली पोल, रायपुर में 10 हजार BPL कार्ड रद्द

CG Ration Card Scam: सरकारी राशन पर अमीरों की नजर... जांच में खुली पोल, रायपुर में 10 हजार BPL कार्ड रद्द(photo-patrika)
रायपुर

CG News: मजदूरों की सुरक्षा लापरवाही से महिला की मौत! GEC बिल्डिंग साइट पर हादसा, सुरक्षा इंतज़ाम पर उठे सवाल…

मजदूरों की सुरक्षा लापरवाही से महिला की मौत! जीईसी बिल्डिंग साइट पर हादसा, सुरक्षा इंतज़ाम पर उठे सवाल(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.