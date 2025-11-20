छत्तीसगढ़ में आतंकी साजिश का खुलासा.. पकड़े गए दो नाबालिग सीख रहे थे अरबी भाषा, मिले आपत्तिजनक चैट

एटीएस की टीम दोनों नाबालिगों के संपर्क में आने वाले लोगों को पूछताछ के लिए जल्दी तलब करने की तैयारी में जुटी है। वहीं, दोनों के संपर्क में रहने वाले अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है। साथ मॉड्यूलर तैयार करने के लिए फंडिंग करने वालों के लिए डिजिटल साक्ष्यों को जांच के दायरे में लिया गया है। बता दे कि यह पहला मौका है कि जब आईएसआईएस से जुड़े दो नाबालिग पकड़े गए हैं। उनको छत्तीसगढ़ में हिंसा और अराजकता फैलाने के साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में अपनी जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था।