Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

कबड्डी वर्ल्ड कप: छत्तीसगढ़ की बेटी संजू के बेहतरीन खेल से भारत बना विश्व चैंपियन

Kabaddi World Cup: कबड्डी वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीनी ताइपे को 35-28 से शिकस्त दी। खास बात यह है कि भारतीय टीम ने अजेय रहते हुए खिताब जीता है..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Nov 25, 2025

kabbadi world cup

छत्तीसगढ़ की बेटी संजू के बेहतरीन खेल से भारत बना विश्व चैंपियन ( Photo - Patrika )

Kabaddi World Cup: छत्तीसगढ़ की बेटी संजू देवी के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय महिला टीम ने अपना दबदबा कायम रखते हुए सोमवार को यहां लगातार दूसरी बार कबड्डी वर्ल्ड कप जीत लिया। ( CG News ) यहां खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीनी ताइपे को 35-28 से शिकस्त दी। खास बात यह है कि भारतीय टीम ने अजेय रहते हुए खिताब जीता है। इससे पहले, 2012 में टूर्नामेंट की मेजबानी भारत के शहर पटना ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके टीम को शुभकामनाएं दीं।

Kabaddi World Cup: दमदार प्रदर्शन से संजू बनी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट

छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष के इतिहास में यह पहला अवसर रहा जब राज्य के किसी भी कबड्डी खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया। मार्च 2025 में ही संजू देवी ने ईरान में आयोजित 6वीं महिला एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया और कबड्डी वर्ल्डकप के लिए क्वालीफाई किया। बिलासपुर में संचालित बालिका आवासीय कबड्डी अकादमी की संजू देवी ने वर्ल्डकप के पहले मैच से ही अपने मंसूबे बता दिए कि न सिर्फ वह कबड्डी वर्ल्डकप हासिल करेंगी बल्कि इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी, इसी का नतीजा रहा कि उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ चुना गया।

रफ्तार रूकने वाली नहीं

सभी मैचों में संजू देवी ने अपने शानदार प्रदर्शन से बता दिया कि, अब उनकी रफ्तार यहीं नहीं रूकने वाली है। संजू देवी ने अपने पहले मुकाबले में थाईलैण्ड को 65-20, बांग्लादेश को 43-18, जर्मनी को 63-22, युगाण्डा को 51-16 से हराकर भारत को सेमीफाइनल में प्रवेश कराया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला मजबूत ईरानी टीम से हुआ। इस मुकाबले में ईरान ने भारत को कड़ी टक्कर दी। संजू देवी ने पहले दो रेड असफल होने के बाद अपने सभी रेड में अंक हासिल किया और रक्षण में भी एक खिलाड़ी को डैश कर भारत को सेमीफाइनल मैच 33-21 के अंतर से जीत दिलाने में सफल रही।

फाइनल मुकाबले में संजू देवी के चैके से मिली भारत को बढ़त

सोमवार को खेले गए फाइनल मैच में टूर्नामेंट की सबसे फुर्तीली टीम चाईनीज़ ताईपे ने टाॅस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला लिया, जिस पर संजू देवी ने मैच के पहले ही रेड से 1 अंक हासिल कर बता दिया कि, अब वह वर्ल्ड कप जीतकर ही आराम करेंगी। इस मुकाबले में एक दौर ऐसा भी था, जब दोनों ही टीमें बराबरी पर थीं। फिर संजू देवी ने एक साथ 4 खिलाड़ियों को पटखनी देकर चार अंक हासिल किया और भारत की बढ़त बनाई, और यह बढ़त भारत के लिए अहम साबित हुआ। इस तरह भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी का वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। शानदार प्रदर्शन के लिए सचिव, तथा संचालक खेल एवं युवा कल्याण ने संजू देवी तथा उनके कोच दिलकुमार राठौर को बधाई दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Nov 2025 02:59 pm

Published on:

25 Nov 2025 02:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / कबड्डी वर्ल्ड कप: छत्तीसगढ़ की बेटी संजू के बेहतरीन खेल से भारत बना विश्व चैंपियन

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

PM दौरे की तैयारी में मनमानी? आम सड़क पर स्थायी निर्माण, लोगों का आना-जाना बंद…

PM दौरे की तैयारी में मनमानी? आम सड़क पर स्थायी निर्माण, लोगों का आना-जाना बंद...(photo-patrika)
रायपुर

लाल सलाम कहकर दिग्विजय सिंह ने हिड़मा को दी श्रद्धांजलि! BJP ने बताया शर्मनाक कृत्य

Madvi hidma, Digvijay singh
रायपुर

मतदाता सूची संशोधन पर बवाल! बैज का आरोप- नोटबंदी जैसी अफरा-तफरी फैला रही भाजपा…

मतदाता सूची संशोधन पर बवाल! बैज का आरोप- नोटबंदी जैसी अफरा-तफरी फैला रही भाजपा...(photo-patrika)
रायपुर

Chhattisgarh Investor Meet: दिल्ली में शुरू हुआ छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट सम्मेलन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निवेशकों से कर रहे हैं सीधा संवाद

Chhattisgarh Investor Meet: दिल्ली में शुरू हुआ छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट सम्मेलन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय निवेशकों से कर रहे हैं सीधा संवाद
रायपुर

महंगाई में भी नहीं मिल रही न्यूनतम मजदूरी, श्रमिक संघ ने कहा- शिकायत पर भी नहीं होती सुनवाई…

छत्तीसगढ़ सीमेंट एवं खदान कल्याणकारी श्रमिक संघ ने जताई आपत्ति(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.