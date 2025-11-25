कबड्डी वर्ल्ड कप: छत्तीसगढ़ की बेटी संजू के बेहतरीन खेल से भारत बना विश्व चैंपियन

सोमवार को खेले गए फाइनल मैच में टूर्नामेंट की सबसे फुर्तीली टीम चाईनीज़ ताईपे ने टाॅस जीतकर क्षेत्ररक्षण का फैसला लिया, जिस पर संजू देवी ने मैच के पहले ही रेड से 1 अंक हासिल कर बता दिया कि, अब वह वर्ल्ड कप जीतकर ही आराम करेंगी। इस मुकाबले में एक दौर ऐसा भी था, जब दोनों ही टीमें बराबरी पर थीं। फिर संजू देवी ने एक साथ 4 खिलाड़ियों को पटखनी देकर चार अंक हासिल किया और भारत की बढ़त बनाई, और यह बढ़त भारत के लिए अहम साबित हुआ। इस तरह भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी का वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। शानदार प्रदर्शन के लिए सचिव, तथा संचालक खेल एवं युवा कल्याण ने संजू देवी तथा उनके कोच दिलकुमार राठौर को बधाई दिया।