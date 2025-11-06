Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रील वायरल हो और रूह तक जाए… कैलाश खेर ने अपनी आवाज से बिखेरा जादू, झूठ उठे दर्शक, बना यादगार

Kailash Kher in Raipur: छत्तीसगढ़ राज्योत्सव कार्यक्रम के समापन समारोह में सूफी गायक कैलाश खेर के सूरो ने कार्यक्रम को यादगार बना दिया। कहा कि रील वायरल हो और रूह तक जाए

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

image

Tabir Hussain

Nov 06, 2025

kailash kher in raipur

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह में सूफी गायक कैलाश खेर हुए शामिल ( Photo - Patrika )

ताबीर हुसैन. पांच दिवसीय छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का समापन सूफी गायक कैलाश खेर की आवाज और ऊर्जा से गूंज उठा। मंच पर आते ही उन्होंने कहा ये हमारा घर है, घरों में स्वागत ऐसे ही होता है। (Kailash Kher in Raipur ) हमारे रायपुर के बहुत ही प्यारे लोग हैं। ये लोग झूठ-मूठ की प्रशंसा नहीं करते। हमारा वचन ही हमारा शासन है।

Kailash Kher in Raipur: इस गाने से की शुरुआत

कैलाश खेर ने शुरुआत अपने प्रसिद्ध सूफी गीत कागा सब तन खाइयोज्से से की। जिसने पूरे मैदान को भावनाओं से भर दिया। इसके बाद उन्होंने रोमांटिक अंदाज में गाया— मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया, तेरी दीवानी, अल्लाह के बंदे, और जय जय कारा। जिस पर दर्शक झूम उठे।

गढ़ों में गढ़ छत्तीसगढ़

राह बुहारूं, पग पखारूं, तम निहारूं जीज् ने सभी को भक्ति और प्रेम की लहर में डुबो दिया। इसके बाद खेर ने अपने दिलकश अंदाज़ में कहा जहां तक मैं देख रहा हूं, सभी इसी एक्साइटमेंट में हैं… तो चलिए, ये रील वायरल होनी चाहिए! मेरे साथ गाइए। फिर मंच पर गूंज उठा उनका सुर तौबा तौबा रायपुर वे तेरी सूरत माशाअल्लाह रायपुर वे तेरी सूरत। और दर्शकों ने उनके साथ कोरस में गाया मिलके भी हम ना मिले तुमसे ना जाने क्यों तू जाने ना अंत में उन्होंने कहा जय जोहार छत्तीसगढ़। गढ़ों में गढ़ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Nov 2025 12:59 pm

Published on:

06 Nov 2025 12:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रील वायरल हो और रूह तक जाए… कैलाश खेर ने अपनी आवाज से बिखेरा जादू, झूठ उठे दर्शक, बना यादगार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Patrika Interview: प्रेम की क्या परिभाषा? सिंगर कैलाश खेर ने कही ये बड़ी बात, लोगों को दी सीख

रायपुर

पीएम मोदी, शाह और डोभाल की रायपुर में बड़ी बैठक.. नक्सलियों के खिलाफ आखिरी वार की तैयारी? सभी गृह सचिव, आईजी होंगे शामिल

पीएम और शाह (Getty Images)
रायपुर

Raipur News: राष्ट्रीय सुपरक्रॉस चैंपियनशिप का आयोजन, रायपुर के आउटडोर स्टेडियम में बाइकर्स दिखाएंगे स्टंट

Raipur News: राष्ट्रीय सुपरक्रॉस चैंपियनशिप का आयोजन, रायपुर के आउटडोर स्टेडियम में बाइकर्स दिखाएंगे स्टंट
रायपुर

CG Electricity Bill: बिजली बिल से जनता परेशान! कांग्रेस ने कहा- कोयला-पानी हमारा, बिजली महंगी क्यों?

CG Electricity Bill: बिजली बिल से जनता परेशान! कांग्रेस ने कहा- कोयला-पानी हमारा, बिजली महंगी क्यों?(photo-patrika)
रायपुर

CG News: राज्य अलंकरण सम्मान से नवाजे गए सुनील सोनी, 5000 से ज्यादा गीत गा चुके सोनी ने बताई पूरी कहानी

CG News: राज्य अलंकरण सम्मान से नवाजे गए सुनील सोनी, 5000 से ज्यादा गीत गा चुके सोनी ने बताई पूरी कहानी
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.