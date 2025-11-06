रील वायरल हो और रूह तक जाए… कैलाश खेर ने अपनी आवाज से बिखेरा जादू, झूठ उठे दर्शक, बना यादगार

राह बुहारूं, पग पखारूं, तम निहारूं जीज् ने सभी को भक्ति और प्रेम की लहर में डुबो दिया। इसके बाद खेर ने अपने दिलकश अंदाज़ में कहा जहां तक मैं देख रहा हूं, सभी इसी एक्साइटमेंट में हैं… तो चलिए, ये रील वायरल होनी चाहिए! मेरे साथ गाइए। फिर मंच पर गूंज उठा उनका सुर तौबा तौबा रायपुर वे तेरी सूरत माशाअल्लाह रायपुर वे तेरी सूरत। और दर्शकों ने उनके साथ कोरस में गाया मिलके भी हम ना मिले तुमसे ना जाने क्यों तू जाने ना अंत में उन्होंने कहा जय जोहार छत्तीसगढ़। गढ़ों में गढ़ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।