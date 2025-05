Ladder of success: पगडंडियों से पंख तक, मेरिट में चमकी 5 ग्रामीण बेटियां

कभी नक्सलियों की धमक (Naxal threat ) से सहमी गलियां, आज उन बच्चियों की कामयाबी की कहानियां (telling the success stories ) सुना रही हैं, जिन्होंने किताबों को हथियार बनाया और सपनों को मुकाम (books their weapons and realised their dreams ) तक पहुंचाया। राज्य के प्रयास शासकीय आवासीय विद्यालय की 5 छात्राओं ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप-10 में स्थान बनाकर इतिहास रच दिया है।