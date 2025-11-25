इंडिया गेट पर हिड़मा के समर्थन में नारेबाजी.. डिप्टी CM ने बुलाया छत्तीसगढ़, कही ये बड़ी बात

Madvi Hidma: दिल्ली में इंडिया गेट पर हिड़मा के समर्थन में नारेबाजी लगाने वालों को उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मिलने के लिए छत्तीसगढ़ आमंत्रित किया है। ( CG News ) डिप्टी सीएम शर्मा ने कहा कि उन्होंने हिड़मा के समर्थन में नारेबाजी का वीडियो देखा है। ये छोटे बच्चे हैं। उन्हें अलग-अलग तरह से भड़काया गया है, वह असलियत से अनजान हैं। वह बस्तर आएं और यहां 25 साल के युवाओं से मुलाकात करें, जिन्होंने आज तक टीवी नहीं देखा। उन्हें दिल्ली में बैठकर बच्चों को बरगलाया नहीं जा सकता है।