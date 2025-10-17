Mahtari Vandan Yojana पर बड़ा खुलासा, 6 महीने से नहीं मिल रहा लाभ, शिकायत पर मंत्री राजवाड़े ने कही ये बात

महतारी वंदन योजना का छह महीने से नहीं मिल रहा लाभ ( Photo - DPR chhattisgarh )
Mahtari Vandan Yojana: भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रदेश की महिला व बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने गुरुवार को कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं एवं उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। ( CG News ) भाजपा सहयोग केंद्र में समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और महतारी वंदन योजना सहित अन्य शिकायतें पहुंची।
एक महिला ने मंत्री को आवेदन देते हुए कहा कि मंत्रीजी, पिछले छह महीने से महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। विभाग में पता करने पर कोई जवाब नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि नए हितग्राही आवेदन भरने की बाट जोह रहे हैं, लेकिन विभाग फॉर्म ही जमा नहीं ले रहा है। इसी तरह कुछ लोगों ने मंत्री से स्वेच्छानुदान की मांग को लेकर आवेदन दिए। इस तरह से करीब 150 लोगों ने अपनी-अपनी समस्याओं का आवेदन मंत्री को दिया।
सभी आवेदकों से मंत्री ने कहा कि सभी निराकरण होगा, धैर्य रखें। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉ. नवीन मार्कण्डेय, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज एवं सहयोग केन्द्र प्रभारी सच्चिदानंद उपासने सहित पदाधिकारीगण व कार्यकर्तागण उपस्थित थे।
शुक्रवार 17 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से प्रदेश के उप मुयमंत्री विजय शर्मा सहयोग केंद्र में उपस्थित रहकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई कर उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण करेंगे।
