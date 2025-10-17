Mahtari Vandan Yojana पर बड़ा खुलासा, 6 महीने से नहीं मिल रहा लाभ, शिकायत पर मंत्री राजवाड़े ने कही ये बात

एक महिला ने मंत्री को आवेदन देते हुए कहा कि मंत्रीजी, पिछले छह महीने से महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। विभाग में पता करने पर कोई जवाब नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि नए हितग्राही आवेदन भरने की बाट जोह रहे हैं, लेकिन विभाग फॉर्म ही जमा नहीं ले रहा है। इसी तरह कुछ लोगों ने मंत्री से स्वेच्छानुदान की मांग को लेकर आवेदन दिए। इस तरह से करीब 150 लोगों ने अपनी-अपनी समस्याओं का आवेदन मंत्री को दिया।