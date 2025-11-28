स्काई वॉक और पार्किंग कार्य के कारण बड़ा ट्रैफिक बदलाव, शास्त्री चौक-जयस्तंभ तक वन-वे लागू…

स्काई वॉक का निर्माण लोक निर्माण ब्रिज परिक्षेत्र द्वारा कराया गया था, जो पिछले 8 साल से अधूरा पड़ा था, जिसे पूरा करने के लिए 37 करोड़ 75 लाख रुपए का टेंडर जारी किया है। इसके तहत अभी तक आंबेडकर अस्पताल की तरफ काम चल रहा था, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा रोड डायवर्ट की अनुमति मिलने के बाद जयस्तंभ तरफ के अधूरे ढांचे को पूरा करने का काम शुरू हुआ है। प्लान के अनुसार मल्टीलेवल पार्किंग में गाड़ियां रखकर लोग यहीं से लिट से सीधे स्काई वॉक पर पहुंचेंगे। दूसरी मंजिल से भी लोग सीधे स्काई वॉक से आना-जाना कर सकेंगे।