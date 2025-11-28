स्काई वॉक और पार्किंग कार्य के कारण बड़ा ट्रैफिक बदलाव, शास्त्री चौक-जयस्तंभ तक वन-वे लागू...(photo-patrika)
CG Sky walk: छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्काई वॉक का निर्माण पूरा कराने के लिए अब रात में काम चलेगा। पहले दिन गुरुवार को रात 11 बजे से शास्त्री चौक से जयस्तंभ चौक तक ट्रैफिक डायवर्ट कर दिया गया। इस दौरान ठेकेदार ने मल्टीलेवल पार्किंग के दूसरे तल से जोड़ने वाले गर्डर पर लगे एंगल का वेल्डिंग कराने के लिए श्रमिकों को लगाया। इस जगह पर जंग लगने से कई एंगल खराब हुए हैं। उसी पर फेब्रिकेशन कराने का काम कराना शुरू किया है।
स्काई वॉक का निर्माण लोक निर्माण ब्रिज परिक्षेत्र द्वारा कराया गया था, जो पिछले 8 साल से अधूरा पड़ा था, जिसे पूरा करने के लिए 37 करोड़ 75 लाख रुपए का टेंडर जारी किया है। इसके तहत अभी तक आंबेडकर अस्पताल की तरफ काम चल रहा था, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा रोड डायवर्ट की अनुमति मिलने के बाद जयस्तंभ तरफ के अधूरे ढांचे को पूरा करने का काम शुरू हुआ है। प्लान के अनुसार मल्टीलेवल पार्किंग में गाड़ियां रखकर लोग यहीं से लिट से सीधे स्काई वॉक पर पहुंचेंगे। दूसरी मंजिल से भी लोग सीधे स्काई वॉक से आना-जाना कर सकेंगे।
शहर की सबसे ट्रैफिक वाली जगह होने के कारण अभी तक स्काई वॉक का निर्माण काफी धीमी गति से चल रहा था, परंतु अब रात में चलेगा। इस दौरान ट्रैफिक कम हो जाता है, इसलिए लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। स्काई वॉक के इस दायरे में एक तरफ मल्टीलेवल पार्किंग तो दूसरी तरफ शहीद स्मारक भवन तरफ उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ियों का निर्माण कराना है। इन दोनों जगहों पर लिट की सुविधा मिलेगी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग