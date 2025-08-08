Raipur News: रायपुर नगर निगम में एमआईसी की बैठक, महिलाओं को तीन वर्किंग हॉस्टल की मिलेगी सुविधा

Raipur News: शहरी सरकार ने महिलाओं, युवाओं, शहर के विकास और धार्मिक स्थलों को नया स्वरूप देने के लिए खाका तैयार किया है। गुरुवार को नगर निगम की महापौर परिषद (एमआईसी) की बैठक में इन योजनाओं को मूर्त रूप देने के साथ ही 42 एजेंडे पास किए गए। इसमें प्रमुख रूप से पहली बार घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए 5 करोड़ रुपए में शांति गृह बनाया जाएगा।
इसमें दहेज प्रताड़ना अथवा अन्य घरेलू हिंसा की शिकार पीड़िताएं रह सकेंगी। तीन जगहों पर तीन वर्किंग हॉस्टल, सिटी डेवलपमेंट प्लान (सीडीपी) के तहत गंज मंडी और तात्यापारा में नवीन मार्केट का कायाकल्प, मालवीय रोड पर पुराने नगर निगम भवन की जगह कमर्शियल-सह पार्किंग बिल्डिंग बनाने जैसी योजना शामिल है। इसके साथ ही महापौर, सभापति को वाहन देने और एमआईसी सदस्यों के वाहनों के लिए ड्राइवर भर्ती किए जाने पर सहमति बनी।
नरैया तालाब के पास खाली हुई स्वीपर कॉलोनी की जगह में शांति गृह का निर्माण होगा। गारमेंट फैक्ट्री में कम से कम 500 स्थानीय महिलाओं को रोजगार देने की शर्त पर इस फैक्ट्री संचालन के लिए निजी कंपनी को देने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
शहर में कामकाजी महिलाओं के लिए तीन स्थानों पर हॉस्टल बनाए जाएंगे। इन्हें भैसथान, नरैया तालाब के पास, पंडरी बस स्टैण्ड के पीछे बनाए जाने की योजना है।
एमआईसी ने तेलघानीनाका के पास करीब 26 एकड़ में, तात्यापारा में नवीन मार्केट के पीछे करीब 5 एकड़ में व्यावसायिक डवलमेंट, मालवीय रोड पर पुराने नगर निगम भवन को कॉप्लेक्स बनाया जाएगा।
एमआईसी ने वुमेन फॉर ट्री अभियान चलाने और पौधों की जियो टैगिंग की तैयारी की है। अभियान के अंतर्गत स्वसहायता समूहों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। 7 स्थानों पर पौधरोपण, देखरेख, सिंचाई का जिमा इन समूहों का होगा। पौधों की जियो टैगिंग और स्वसहायता समूहों के लिए 2 करोड़ 48 लाख 65 हजार 320 रुपए की स्वीकृति केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अमृत मित्र योजना अंतर्गत मिली है।
एमआईसी की बैठक में मोटर कर्मशाला के प्रस्ताव सभी एमआईसी सदस्यों एवं नेताप्रतिपक्ष को ड्राइवर, समापति और महापौर के लिए नया वाहन इनोवा किस्टा खरीदने को स्वीकृति दी। इसके लिए 87 वाहन चालक, 2 डिप्लोमाधारी मैकेनिकल इंजीनियर, 2 मैकेनिक, 1 वेल्डर, 2 कप्यूटर ऑपरेटर, 1 हेल्पर प्लेसमेंट में नियुक्ति की जाएगी।
महापौर, सभापति को इनोवा किस्टा, एमआईसी सदस्यों को ड्राइवर
अनुबंध 13 जुलाई 2021 की स्वीकृत दर पर अतिरिक्त नई प्रस्तावित 19 सडकोे 66.19 किलोमीटर क्षेत्र की मशीनीकृत सफाई कराने संस्था मेसर्स ग्लोबल गुज वेस्ट मैनेजमेंट एलएलपी को स्वीकृति दी है। 2 वर्ष की अतिरिक्त समयावधि और संभावित व्यय 51 करोड 88 लाख 28 हजार 7 रुपए की नियमानुसार अनुशंसा कर स्वीकृति के लिए राज्य शासन को भेजने का निर्देश दिया।
निराश्रित पेंशन योजना के 428 पात्र नए प्रकरणों और राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के 88 पात्र नए प्रकरणों का प्रस्ताव पास। सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक दयानंद सेन, प्रभारी जोन स्वास्थ्य अधिकारी संजीव शर्मा, अधीक्षण अभियंता संतोष कुमार पाण्डेय को 1 वर्ष की संविदा नियुक्ति बढ़ाने की अनुशंसा की गई।
निगम के 9 कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय राशि 14 लाख 54 हजार 734 के भुगतान की स्वीकृति दे दी।
जोन-9 में स्थान बदलकर 14 लाख 99 हजार में दया नगर आर्मी चौक के पास दलदल सिवनी ग्रामीण बैंक से अवनी विहार तक सीसी रोड निर्माण।
रानी लक्ष्मीबाई वार्ड 10 के आदर्श नगर गली नंबर 12 ए में सीसी रोड निर्माण के स्थान पर रजा प्रोविजन स्टोर से पटेल चार्ट अमन नगर तक सीसी सडक।
राज्य के 27 विभिन्न श्रेणियों में लाख 7 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को विशेष सुविधा चिकित्सकीय सहायता, दलदल सिवनी में 9 करोड 95 लाख 76 हजार 285 रू. की दिव्यांग इनक्लूजिव पार्क की स्वीकृति दी गई।
शहर की धरोहर शहीद स्मारक भवन का संचालन संधारण करने आरएफपी तैयार करने एजेंसी नियुक्त करनी की अनुशंसा।