राजधानी में आज से बढ़ सकती है हल्की ठंड, 2 डिग्री गिरेगा तापमान, ऊनी कपड़ों का बाजार सजा…

अंबिकापुर, दुर्ग व राजनांदगांव में सामान्य से कम है। अमूमन ठंडा रहने वाला पेंड्रारोड में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग के अनुसार, अभी मौसम शुष्क रहेगा इसलिए रात का तापमान गिरेगा। दिन के तापमान में भी हल्की गिरावट आएगी। राजधानीवासियों को गुलाबी ठंड के लिए दिसंबर का इंतजार करना होगा। अंबिकापुर का जो न्यूनतम तापमान अभी है, राजधानी में दिसंबर में रहता है। यानी अंबिकापुर में अच्छी खासी ठंड पड़ रही है।