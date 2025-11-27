Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

लाखों की जान दांव पर..! Lift का इस्तेमाल रोज़, मेंटेनेंस कभी-कभार, लिफ्ट–एस्केलेटर सिस्टम पर उठे सवाल- जांच सिर्फ़ 5 साल में क्यों?

Lift-Escalator System: राज्य सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थापना को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 30 दिन के भीतर अनुमति देने का नियम लागू किया है।

3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 27, 2025

लाखों की जान दांव पर..! Lift का इस्तेमाल रोज़, मेंटेनेंस कभी-कभार, लिफ्ट–एस्केलेटर सिस्टम पर उठे सवाल- जांच सिर्फ़ 5 साल में क्यों?(photo-patrika)

लाखों की जान दांव पर..! Lift का इस्तेमाल रोज़, मेंटेनेंस कभी-कभार, लिफ्ट–एस्केलेटर सिस्टम पर उठे सवाल- जांच सिर्फ़ 5 साल में क्यों?(photo-patrika)

Lift-Escalator System: अजय रघुवंशी. राज्य सरकार ने लिफ्ट और एस्केलेटर की स्थापना को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत 30 दिन के भीतर अनुमति देने का नियम लागू किया है। इस पूरी प्रक्रिया को ऑफलाइन से हटाकर ऑनलाइन कर दिया गया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अनुमति देने के बाद इसकी जांच के लिए जो नियम बने हैं, वह पांच साल में एक बार का है। यानि पांच साल में लिफ्ट संचालन, रखरखाव को लेकर मुख्य विद्युत निरीक्षणालय विभाग में ऑनलाइन नवीनीकरण कराना है।

Lift-Escalator System: राज्य में हर दिन 8 लाख लोग लिफ्ट से सफर

पत्रिका ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में पाया कि राज्य के अलग-अलग जिलों में व्यावसायिक भवन, शॉपिंग मॉल, मल्टीस्टोरी फ्लैट, सरकारी भवनों में डेढ़ लाख से अधिक लिफ्ट लगी हैं, लेकिन 95 फीसदी से अधिक लिफ्ट में विभाग की न तो कोई जांच की रिपोर्ट चस्पा की गई है और न ही कोई फोन नंबर।

लिफ्ट खराब होने पर लोगों की सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं है। सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लिफ्ट को इंस्टाल करने की समय-सीमा तो तय कर दी है, लेकिन नियमित जांच को लेकर अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है।

लिफ्ट-एस्केलेटर यहां भी: सरकारी भवन, शापिंग मॉल, मल्टी रि-टेल स्टोर्स, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, मंत्रालय, इंद्रावती भवन आदि।

लिफ्ट में इनकी अनिवार्यता जरूरी: कंपनी के टोल फ्री नंबर के अलावा सर्विस मैन का नंबर। लिफ्ट इंस्टाल होने के बाद मुख्य विद्युत निरीक्षालय का सर्टिफिकेट चस्पा करना। सर्विस, मेंटेनेंस व निरीक्षण की जानकारी उल्लेखित करना। बिल्डर, ठेकेदार, कमर्शियल कॉम्पलेक्स के प्रबंधकों के नंबर

हादसों पर कौन होगा जिम्मेदार, तय नहीं: लोक सेवा गारंटी के मुताबिक लिफ्ट और एस्केलेटर के आवेदनों पर 30 दिन के भीतर सुनवाई नहीं होने पर अधिकारी-कर्मचारी दोषी होंगे, लेकिन यह तय नहीं किया गया कि यदि लिफ्ट में हादसे हुए तो इसके लिए लिफ्ट कंपनी दोषी है या भवन के मालिक या ठेकेदार।

लिफ्ट काम नहीं करने संबंधित घटनाएं

  1. सक्ती जिले के एक उद्योग में लिफ्ट काम न करने से 4 श्रमिकों की मृत्यु, छह घायल।
  2. 4 अगस्त-2025 को बिलासपुर के एक मॉल में लिफ्ट में 8 लोग फंसे, जिन्हें बड़ी मशक्कत से डेढ़ घंटे बाद निकाला जा सका।
  3. अगस्त-2024 को रायपुर रेल्वे स्टेशन की लिफ्ट में चार यात्री फंस गए, इन्हें कांच तोडक़र बाहर निकाला गया।
  4. नवंबर-2022 को राजधानी के डूमरतराई थोक बाजार में कमर्शियल लिफ्ट में सामान ले जाते समय युवक का पैर फंसने से मृत्यु हो गई।
  5. अगस्त-2024 को भिलाई की आवासीय इमारत की चौथी मंजिल से लिफ्ट गिरने की वजह से चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
  6. अगस्त-2025 को राजधानी के सरोना स्थित एक कार शो-रूम में लिफ्ट की खराबी की वजह से कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुआ था।

न नंबर, न सर्टिफिकेट

पत्रिका ने पाया कि इंद्रावती भवन में पांच हजार से अधिक अधिकारी-कर्मचारी काम करते हैं। यहां लिफ्ट में न तो कोई हेल्पलाइन नंबर लिखा है और न मुख्य विद्युत निरीक्षणालय का कोई सर्टिफिकेट चस्पा है।

इन नियमों के पालन में बड़ी लापरवाही

  • इंस्टाल करने के बाद पांच साल में जांच-नवीनीकरण का नियम
  • लिफ्ट में न नंबर, न विद्युत महानिरीक्षालय का सर्टिफिकेट
  • लोक सेवा गारंटी में शामिल, लेकिन जांच के नाम पर खानापूर्ति
  • 1.50 लाख से अधिक प्रदेशभर में लिफ्ट की संख्या।
  • 60 हजार से अधिक आवासीय व व्यावसायिक काम्पलेक्स में।
  • 05 हजार से अधिक लिफ्ट और एस्केलेटर उद्योगों में लगे हैं।

मुख्य विद्यालय मुख्य विद्युत निरीक्षक एसके नेताम ने कहा की निरीक्षालय लिफ्ट, एस्केलेटर को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत शामिल किया गया है, जिसमें आनलाइन आवेदनों पर 30 दिनों के भीतर जांच के बाद स्वीकृत करना है। नवीनीकरण व जांच के लिए 5 वर्ष की समय-सीमा निर्धारित की गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Nov 2025 08:50 am

Published on:

27 Nov 2025 08:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / लाखों की जान दांव पर..! Lift का इस्तेमाल रोज़, मेंटेनेंस कभी-कभार, लिफ्ट–एस्केलेटर सिस्टम पर उठे सवाल- जांच सिर्फ़ 5 साल में क्यों?

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Liquor Scam: 3200 करोड़ का आबकारी घोटाला! EOW की बड़ी कार्रवाई, 6 आरोपियों पर 6300 पन्नों की चार्जशीट पेश…

आबकारी आयुक्त के संरक्षण में 3200 करोड़ का घोटाला(photo-patrika)
रायपुर

गरीब-दलित का नाम काटा तो कांग्रेस करेगी बड़ा आंदोलन, वोटर लिस्ट विवाद पर गरजे सचिन पायलट

कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट (photo source- Patrika)
रायपुर

CGPSC 2025 के नोटिफिकेशन जारी.. 238 पदों पर होगी भर्ती, 1 दिसंबर से भरे जाएंगे फॉर्म

CGPSC Notification 2025
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ में भारी वाहन चालकों की आंखों की होगी जांच, नेशनल हाईवे पर चलाया जाएगा अभियान

CG News: छत्तीसगढ़ में भारी वाहन चालकों की आंखों की होगी जांच, नेशनल हाईवे पर चलाया जाएगा अभियान
रायपुर

Pm Modi in CG: छत्तीसगढ़ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस की तैयारी पूरी, नवा रायपुर में दो रात और तीन दिन रहेंगे पीएम और शाह

Pm Modi in CG: छत्तीसगढ़ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस की तैयारी पूरी, नवा रायपुर में दो रात और तीन दिन रहेंगे पीएम और अमित शाह
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.