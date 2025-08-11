11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG Crime: रायपुर के अटल पथ पर छेड़खानी, कार सवार युवक करते हैं पीछा, वायरल वीडियो में दो युवतियों का दावा

CG Crime: कार से अटल पथ होते हुए लौट रहे थे। इस दौरान दो कार में सवार 5 युवकों ने उनका हार्न बजाते हुए पीछा करना शुरू कर दिया। महिला उनके इरादे भांप गई।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 11, 2025

CG Crime: रायपुर के अटल पथ पर छेड़खानी, कार सवार युवक करते हैं पीछा, वायरल वीडियो में दो युवतियों का दावा
अटल पथ पर छेड़खानी (Photo Patrika)

CG Crime: राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। एक वायरल वीडियो में दो युवतियों ने बताया है कि कार सवार कुछ युवक उनका पीछा करते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि युवतियां युवकों के झांसे में नहीं आई। वीडियो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

इसमें दो युवतियां खुद को रायपुर निवासी बता रही हैं। इसमें दावा किया गया है कि कुछ दिन पहले महिला अपने रिश्तेदार युवतियों और बच्चे के साथ सिटी सेंटर मॉल गई थी। इसके बाद रात करीब 7.50 बजे सभी अपनी कार से अटल पथ होते हुए लौट रहे थे। इस दौरान दो कार में सवार 5 युवकों ने उनका हार्न बजाते हुए पीछा करना शुरू कर दिया। महिला उनके इरादे भांप गई। उसने अपनी कार शंकर नगर रोड पर मोड़ दिया।

इस बीच दोनों कार हार्न बजाते हुए तेज रतार से उनके पास पहुंचे और युवकों ने कहा कि आपके कार की पिछले हिस्से में आग लग गई है। महिला ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह तेजी से शंकर नगर चौक की ओर चली गई। कार सवार युवक पीछे ही रह गए।

ट्रैफिक में फंसने की वजह से युवक आगे नहीं आ पाए। इसके बाद महिला शंकर नगर चौक पहुंची। वहां आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी। महिला और उनके रिश्तेदार युवती का दावा है कि ऐसी कई घटनाएं अटल पथ पर हो रही है। यह महिलाओं और युवतियों के लिए सेफ नहीं है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

11 Aug 2025 10:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Crime: रायपुर के अटल पथ पर छेड़खानी, कार सवार युवक करते हैं पीछा, वायरल वीडियो में दो युवतियों का दावा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.