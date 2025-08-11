CG Crime: रायपुर के अटल पथ पर छेड़खानी, कार सवार युवक करते हैं पीछा, वायरल वीडियो में दो युवतियों का दावा

इसमें दो युवतियां खुद को रायपुर निवासी बता रही हैं। इसमें दावा किया गया है कि कुछ दिन पहले महिला अपने रिश्तेदार युवतियों और बच्चे के साथ सिटी सेंटर मॉल गई थी। इसके बाद रात करीब 7.50 बजे सभी अपनी कार से अटल पथ होते हुए लौट रहे थे। इस दौरान दो कार में सवार 5 युवकों ने उनका हार्न बजाते हुए पीछा करना शुरू कर दिया। महिला उनके इरादे भांप गई। उसने अपनी कार शंकर नगर रोड पर मोड़ दिया।