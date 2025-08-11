CG Crime: रायपुर के अटल पथ पर छेड़खानी, कार सवार युवक करते हैं पीछा, वायरल वीडियो में दो युवतियों का दावा

CG Crime: राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। एक वायरल वीडियो में दो युवतियों ने बताया है कि कार सवार कुछ युवक उनका पीछा करते हैं। उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि युवतियां युवकों के झांसे में नहीं आई। वीडियो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।
इसमें दो युवतियां खुद को रायपुर निवासी बता रही हैं। इसमें दावा किया गया है कि कुछ दिन पहले महिला अपने रिश्तेदार युवतियों और बच्चे के साथ सिटी सेंटर मॉल गई थी। इसके बाद रात करीब 7.50 बजे सभी अपनी कार से अटल पथ होते हुए लौट रहे थे। इस दौरान दो कार में सवार 5 युवकों ने उनका हार्न बजाते हुए पीछा करना शुरू कर दिया। महिला उनके इरादे भांप गई। उसने अपनी कार शंकर नगर रोड पर मोड़ दिया।
इस बीच दोनों कार हार्न बजाते हुए तेज रतार से उनके पास पहुंचे और युवकों ने कहा कि आपके कार की पिछले हिस्से में आग लग गई है। महिला ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह तेजी से शंकर नगर चौक की ओर चली गई। कार सवार युवक पीछे ही रह गए।
ट्रैफिक में फंसने की वजह से युवक आगे नहीं आ पाए। इसके बाद महिला शंकर नगर चौक पहुंची। वहां आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी। महिला और उनके रिश्तेदार युवती का दावा है कि ऐसी कई घटनाएं अटल पथ पर हो रही है। यह महिलाओं और युवतियों के लिए सेफ नहीं है।