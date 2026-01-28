मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह की तारीख बदली, अब 10 को होगा आयोजन, पंजीयन की लास्ट डेट 3 फरवरी

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार/मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अन्तर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को योजना अन्तर्गत लाभ दिलाया जाना है। योजना अन्तर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 50,000/- रूपये की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। इसमें से प्रति कन्या राशि 7,000/- रूपये तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में, वधु को बैंक ड्राफ्ट के रूप में राशि 35,000/- रूपये तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि 8,000/- रूपये तक व्यय की जा सकती है। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अन्तर्गत विधवा/अनाथ/निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया गया है।