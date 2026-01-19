19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

सरसों ने खोले तरक्की के रास्ते, महिला किसान बनी आत्मनिर्भर, जानें बजरहीन बाई गोंड़ की सफलता की कहानी…

CG News: छत्तीसगढ़ में किसान आधुनिक तकनीकों और सरकारी योजनाओं के सहयोग से निरंतर प्रगति कर रहे हैं। बजरहीन बाई गोंड़ ने सरसों की खेती से सफलता की मिसाल पेश की है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Jan 19, 2026

सरसों ने खोले तरक्की के रास्ते, महिला किसान बनी आत्मनिर्भर, जानें बजरहीन बाई गोंड़ की सफलता की कहानी...(photo-patrika)

सरसों ने खोले तरक्की के रास्ते, महिला किसान बनी आत्मनिर्भर, जानें बजरहीन बाई गोंड़ की सफलता की कहानी...(photo-patrika)

CG News: भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ खेती न केवल आजीविका का साधन बल्कि आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव भी है। छत्तीसगढ़ में किसान आधुनिक तकनीकों और सरकारी योजनाओं के सहयोग से निरंतर प्रगति कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के ग्राम बिंदावल की कृषक महिला बजरहीन बाई गोंड़ ने सरसों की खेती से सफलता की मिसाल पेश की है।

CG News: 30 वर्षों से खेती से जुड़ी हैं बजरहीन बाई गोंड़

बजरहीन बाई गोंड़ पिछले 30 वर्षों से कृषि कार्य में संलग्न हैं। उनके परिवार की आजीविका पूरी तरह खेती पर निर्भर है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से खेती को आगे बढ़ाया और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार किया।

कृषि विभाग की योजना से मिला सहयोग

वर्ष 2025-26 में बजरहीन बाई गोंड़ ने कृषि विभाग की सरसों फसल प्रदर्शन योजना में भाग लिया। योजना के अंतर्गत उन्हें 1.970 हेक्टेयर क्षेत्र में उन्नत किस्म के सरसों बीज उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही कृषि विभाग लोरमी द्वारा खाद, रोग-व्याधि नियंत्रण किट और समय-समय पर कृषि वैज्ञानिकों का मार्गदर्शन भी दिया गया।

उन्नत तकनीक से बढ़ा उत्पादन

आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक सलाह का फसल पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। असिंचित क्षेत्र में उन्होंने 1 हेक्टेयर भूमि से 16 क्विंटल सरसों का उत्पादन प्राप्त किया, जो क्षेत्र की औसत उपज से कहीं अधिक है। इससे उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

आर्थिक मजबूती के साथ बढ़ा आत्मविश्वास

बेहतर उत्पादन के चलते बजरहीन बाई गोंड़ के परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। उनका कहना है कि कृषि विभाग की योजनाओं ने उन्हें केवल आर्थिक लाभ ही नहीं दिया, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी प्रदान की है।

कृषि विभाग और प्रशासन के प्रति जताया आभार

अपनी सफलता का श्रेय बजरहीन बाई गोंड़ ने कृषि विभाग लोरमी और जिला प्रशासन मुंगेली को दिया है। उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह किसानों को मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में खेती से समृद्धि संभव है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 02:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / सरसों ने खोले तरक्की के रास्ते, महिला किसान बनी आत्मनिर्भर, जानें बजरहीन बाई गोंड़ की सफलता की कहानी…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जब साधना होती है मौन और फल होता है प्रकट

जब साधना होती है मौन और फल होता है प्रकट(photo-AI)
रायपुर

धान से गेंदा फूल तक का सफर, जानें कैसे बरगांव के देवानंद निषाद ने एक एकड़ में कमाए ढाई लाख…

धान से गेंदा फूल तक का सफर(photo-patrika)
रायपुर

पसंद पूछकर बुला लिया दिल्ली… महिला कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बढ़ा विवाद, कार्यकर्ताओं में नाराजगी

congres flage news
रायपुर

रेरा के दायरे में आए बिल्डर और सरकारी एजेंसि

रेरा के दायरे में आए बिल्डर और सरकारी एजेंसि(photo-AI)
रायपुर

शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने की पहल, रायपुर के 6 मार्ग नो फ्लैक्स जोन

रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.