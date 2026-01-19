सरसों ने खोले तरक्की के रास्ते, महिला किसान बनी आत्मनिर्भर, जानें बजरहीन बाई गोंड़ की सफलता की कहानी…

CG News: भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ खेती न केवल आजीविका का साधन बल्कि आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव भी है। छत्तीसगढ़ में किसान आधुनिक तकनीकों और सरकारी योजनाओं के सहयोग से निरंतर प्रगति कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड के ग्राम बिंदावल की कृषक महिला बजरहीन बाई गोंड़ ने सरसों की खेती से सफलता की मिसाल पेश की है।