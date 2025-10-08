CG Crime: नशीली टेबलेट और कफ सिरप का व्यापार, 4 आरोपियों को 10-10 और हेरोइन बेचने वाले को 6 साल कैद

इस दौरान तलाशी में 144 नग प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया। इसे वह बेचने के लिए घूम रहे। वहीं, सोनडोंगरी निवासी निशांत सिंह संधू (24) को कबीर नगर पुलिस ने 24 सितंबर 2023 को यदुवंशी चौक के पास पकड़ा। इस दौरान तलाशी में उसके पास से 15.10 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया था। इसे बेचने के फिराक में घूम रहा था। विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने तीनों ही प्रकरण की सुनवाई करते हुए दंडित किया।