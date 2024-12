New Course In PRSU: छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी! PRSU में शुरू होंगे ये 4 नए कोर्स, करीब 200 सीटें बढ़ेंगी, जानिए Details

New Course In PRSU: छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी! PRSU में शुरू होंगे ये 4 नए कोर्स, करीब 200 सीटें बढ़ेंगी, जानिए Details

रायपुर•Dec 17, 2024 / 09:12 am• Khyati Parihar

New Course In PRSU: पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में अगले सत्र 2025-26 से चार नए कोर्स शुरू होने वाले हैं। यह सभी कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी) में शुरू होंगे। इन कोर्स के जरिए विवि में लगभग 200 सीटें बढ़ जाएंगी। नए कोर्स शुरू करने के लिए कार्य परिषद से स्वीकृति मिल गई है, जिसमें मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, एम इन योगा, एमबीए इन फार्मास्युटिकल मैनेजमेंट और एम इन वुमन एंड जेंडर स्टडीज कोर्स शामिल हैं।

