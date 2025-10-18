Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Raipur News: दिवाली पर पत्रिका ने किया खुशियों का धमाका, विजेता रायपुर निवासी को मिली चमचमाती कार

CG News: एक 60 वर्षीय महिला को गंभीर हालत में रायपुर रेफर किया गया है। बाकी मरीजों का इलाज खंडसरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है।

2 min read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 18, 2025

Raipur News: दिवाली पर पत्रिका ने किया खुशियों का धमाका, विजेता रायपुर निवासी को मिली चमचमाती कार

Raipur News: इस साल की दिवाली सुंदर नगर के पांडे परिवार के लिए अविस्मरणीय बन गई। पत्रिका के ‘सबका ऑफर मेगा ड्रॉ’ में कार जीतने वाले मिहिर पांडे को गुरुवार को पत्रिका कार्यालय में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि श्रीशिवम ग्रुप के डायरेक्टर सतीश मंत्री ने कार की चाबी सौंपी। इस अवसर पर मिहिर ने कहा कि दिवाली पर पत्रिका ने खुशियों का धमाका किया है। कॉम्पीटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे मिहिर ने कहा, पत्रिका मेरे लिए बेहद उपयोगी है।

यह राजनीति, खेल और जनता से जुड़े मुद्दों पर पारदर्शी खबरें देता है। यह सचमुच जनता की आवाज है। उन्होंने और उनके परिवार ने पत्रिका की तारीफ करते हुए कहा, पत्रिका न सिर्फ खबरें देता है, बल्कि लोगों के सपने भी पूरे करता है। मौके पर मिहिर के माता-पिता कमलेश और दीपा पांडे के साथ पत्रिका छत्तीसगढ़ के राज्य संपादक गोविंद ठाकरे, वरिष्ठ महाप्रबंधक विनोद जैन, स्टेट मार्केटिंग हेड विनय बैस और रायपुर सर्कुलेशन मैनेजर इन्द्र सिंह मीणा उपस्थित रहे।

पहले लगा, कोई ठगी का कॉल है

मिहिर ने कहा कि जीत की खबर मिली तो वे शादी समारोह में थे। तभी पत्रिका से फोन आया कि उन्हें इनाम के रूप में कार मिली है। साइबर ठगी की खबरों के चलते पहले तो हमें शक हुआ। अगले दिन अखबार में नाम देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

मिहिर की मां दीपा पांडे ने मुस्कुराते हुए बताया, सुबह उठते ही सबसे पहले मैं पत्रिका का सुडोकु हल करती हूं। यह मेरा दिन शुरू करने का तरीका है। इसके अलावा परिवार परिशिष्ट में महिलाओं से जुड़े लेख मुझे बहुत पसंद हैं। वहीं, पिता कमलेश पांडे कहते हैं पत्रिका के संपादकीय लेख मुझे गहराई से प्रभावित करते हैं। खाली समय में इन्हें पढ़ना अच्छा लगता है। अंतरराष्ट्रीय खबरें भी मुझे हमेशा आकर्षित करती हैं।

पत्रिका पाठकों का बढ़ाता है उत्साह

मुख्य अतिथि सतीश मंत्री ने कहा, पत्रिका की पुरस्कार योजनाएं पाठकों में उत्साह जगाती हैं और उनके साथ मजबूत रिश्ता बनाती हैं। पत्रिका ने अपनी विश्वसनीयता और पाठकों से जुड़ाव की मिसाल कायम की है। मैं कामना करता हूं कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Oct 2025 10:52 am

Published on:

18 Oct 2025 10:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Raipur News: दिवाली पर पत्रिका ने किया खुशियों का धमाका, विजेता रायपुर निवासी को मिली चमचमाती कार

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: रजिस्ट्री प्रक्रिया अब होगी और सरल, जमीन की खरीदी-बिक्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त

CG News: रजिस्ट्री प्रक्रिया अब होगी और सरल, जमीन की खरीदी-बिक्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त
रायपुर

CG News: NIT के छात्र सरकारी स्कूली बच्चों को सिखा रहे JEE के गुर, दो दिन एक-एक घंटे देते हैं गाइडेंस

CG News: NIT के छात्र सरकारी स्कूली बच्चों को सिखा रहे JEE के गुर, दो दिन एक-एक घंटे देते हैं गाइडेंस
रायपुर

CG News: छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर बनाई अपनी पहचान, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने किया सम्मान ग्रहण

CG News: छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर बनाई अपनी पहचान, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने किया सम्मान ग्रहण
रायपुर

मुख्यमंत्री के निर्देश का हुआ त्वरित अमल, मुसाफिर पंजी में दर्ज होने लगा रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री के निर्देश का हुआ त्वरित अमल, मुसाफिर पंजी में दर्ज होने लगा रिकॉर्ड
रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के स्थापना दिवस में हुए शामिल, 90 करोड़ रुपये के 26 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के स्थापना दिवस में हुए शामिल, 90 करोड़ रुपये के 26 निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.