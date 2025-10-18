Raipur News: दिवाली पर पत्रिका ने किया खुशियों का धमाका, विजेता रायपुर निवासी को मिली चमचमाती कार

Raipur News: इस साल की दिवाली सुंदर नगर के पांडे परिवार के लिए अविस्मरणीय बन गई। पत्रिका के ‘सबका ऑफर मेगा ड्रॉ’ में कार जीतने वाले मिहिर पांडे को गुरुवार को पत्रिका कार्यालय में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि श्रीशिवम ग्रुप के डायरेक्टर सतीश मंत्री ने कार की चाबी सौंपी। इस अवसर पर मिहिर ने कहा कि दिवाली पर पत्रिका ने खुशियों का धमाका किया है। कॉम्पीटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे मिहिर ने कहा, पत्रिका मेरे लिए बेहद उपयोगी है।
यह राजनीति, खेल और जनता से जुड़े मुद्दों पर पारदर्शी खबरें देता है। यह सचमुच जनता की आवाज है। उन्होंने और उनके परिवार ने पत्रिका की तारीफ करते हुए कहा, पत्रिका न सिर्फ खबरें देता है, बल्कि लोगों के सपने भी पूरे करता है। मौके पर मिहिर के माता-पिता कमलेश और दीपा पांडे के साथ पत्रिका छत्तीसगढ़ के राज्य संपादक गोविंद ठाकरे, वरिष्ठ महाप्रबंधक विनोद जैन, स्टेट मार्केटिंग हेड विनय बैस और रायपुर सर्कुलेशन मैनेजर इन्द्र सिंह मीणा उपस्थित रहे।
मिहिर ने कहा कि जीत की खबर मिली तो वे शादी समारोह में थे। तभी पत्रिका से फोन आया कि उन्हें इनाम के रूप में कार मिली है। साइबर ठगी की खबरों के चलते पहले तो हमें शक हुआ। अगले दिन अखबार में नाम देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
मिहिर की मां दीपा पांडे ने मुस्कुराते हुए बताया, सुबह उठते ही सबसे पहले मैं पत्रिका का सुडोकु हल करती हूं। यह मेरा दिन शुरू करने का तरीका है। इसके अलावा परिवार परिशिष्ट में महिलाओं से जुड़े लेख मुझे बहुत पसंद हैं। वहीं, पिता कमलेश पांडे कहते हैं पत्रिका के संपादकीय लेख मुझे गहराई से प्रभावित करते हैं। खाली समय में इन्हें पढ़ना अच्छा लगता है। अंतरराष्ट्रीय खबरें भी मुझे हमेशा आकर्षित करती हैं।
मुख्य अतिथि सतीश मंत्री ने कहा, पत्रिका की पुरस्कार योजनाएं पाठकों में उत्साह जगाती हैं और उनके साथ मजबूत रिश्ता बनाती हैं। पत्रिका ने अपनी विश्वसनीयता और पाठकों से जुड़ाव की मिसाल कायम की है। मैं कामना करता हूं कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहे।
