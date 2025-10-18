Raipur News: दिवाली पर पत्रिका ने किया खुशियों का धमाका, विजेता रायपुर निवासी को मिली चमचमाती कार

Raipur News: इस साल की दिवाली सुंदर नगर के पांडे परिवार के लिए अविस्मरणीय बन गई। पत्रिका के ‘सबका ऑफर मेगा ड्रॉ’ में कार जीतने वाले मिहिर पांडे को गुरुवार को पत्रिका कार्यालय में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि श्रीशिवम ग्रुप के डायरेक्टर सतीश मंत्री ने कार की चाबी सौंपी। इस अवसर पर मिहिर ने कहा कि दिवाली पर पत्रिका ने खुशियों का धमाका किया है। कॉम्पीटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे मिहिर ने कहा, पत्रिका मेरे लिए बेहद उपयोगी है।