New Rules: पेंशनधारियों के लिए नया नियम लागू, छत्तीसगढ़ के चार लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा सीधा असर

Pension Fund New Rules: राज्य सरकार ने कर्मचारियों और भविष्य की पेंशन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ पेंशन निधि नियम, 2026 लागू किया है। यह नियम राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। ( CG News ) इनका सीधा असर आम कर्मचारियों, पेंशनधारियों और भविष्य में पेंशन पाने वालों पर पड़ेगा। सरकार इसके लिए निधि प्रबंधन समिति भी गठित करेगी।
इसमें वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह तय करेगी कि पेंशन की रकम कहां और कैसे निवेश किया जाए, ताकि पैसा सुरक्षित भी रहे और उस पर उचित लाभ भी मिले। इसका असर प्रदेश के करीब 4 लाख पेंशनधारियों पर पड़ेगा। नए नियम के बाद अब पेंशन के लिए जमा होने वाली रकम को एक अलग पेंशन निधि में सुरक्षित रखा जाएगा। इस फंड का उपयोग केवल पेंशन और उससे जुड़े भुगतान के लिए ही होगी। यानी पेंशन की रकम किसी और काम में खर्च नहीं की जाएगी।
नए नियमों में साफ किया गया है कि पेंशन फंड की नियमित समीक्षा होगी। हर साल इसकी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को दी जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पेंशन की रकम का दुरुपयोग न हो और समय पर पेंशन भुगतान में कोई रुकावट न आए। इन नियमों से राज्य के कर्मचारी, भविष्य में रिटायर होने वाले अधिकारी और मौजूदा पेंशनधारियों को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। पेंशन की रकम सुरक्षित रहने से आने वाले वर्षों में भुगतान को लेकर अनिश्चितता कम होगी।
