New Rules: पेंशनधारियों के लिए नया नियम लागू, छत्तीसगढ़ के चार लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा सीधा असर

इसमें वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह तय करेगी कि पेंशन की रकम कहां और कैसे निवेश किया जाए, ताकि पैसा सुरक्षित भी रहे और उस पर उचित लाभ भी मिले। इसका असर प्रदेश के करीब 4 लाख पेंशनधारियों पर पड़ेगा। नए नियम के बाद अब पेंशन के लिए जमा होने वाली रकम को एक अलग पेंशन निधि में सुरक्षित रखा जाएगा। इस फंड का उपयोग केवल पेंशन और उससे जुड़े भुगतान के लिए ही होगी। यानी पेंशन की रकम किसी और काम में खर्च नहीं की जाएगी।