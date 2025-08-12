12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG News: फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप छत्तीसगढ़ में लॉन्च

Pharma Sahi Daam: राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने दवा कीमतों में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया मोबाइल ऐप

रायपुर

Anupam Rajiv Rajvaidya

Aug 12, 2025

Pharma Sahi Daam App

CG News: राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority) ने दवा कीमतों में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक मोबाइल ऐप छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया है। फार्मा सही दाम (Pharma Sahi Daam) मोबाइल ऐप दवा कीमतों में पारदर्शिता और उपभोक्ता सशक्तीकरण की दिशा में उठाया गया एक नया कदम है। यह ऐप मरीजों, आम जनता और दवा विक्रेताओं सभी के लिए उपयोगी है।

Pharma Sahi Daam मोबाइल ऐप में दवा उपयोगकर्ताओं के लिए दवा का सही मूल्य जानने की सुविधा, दवाओं के विकल्पों की जानकारी, दवा का निर्माता / कंपनी विवरण देखना तथा दवाओं की अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP), अनुशंसित मूल्य और निर्धारित दरें देखने की सुविधाएं शामिल हैं।

इसी तरह से दवा विक्रेताओं के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक दर वसूलने पर कानूनी कार्रवाई से बचाव, मूल्य एवं उपलब्धता की अद्यतन जानकारी तथा ग्राहकों को सही मूल्य पर दवा उपलब्ध कराने की जानकारी शामिल है। इसके अतिरिक्त Pharma Sahi Daam App हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। दवा खोज, शिकायत पंजीकरण एवं शिकायत की स्थिति देखने की सुविधा है। एंड्रॉइड व IOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है तथा QR कोड स्कैन कर त्वरित डाउनलोड सुविधा भी है।

ये भी पढ़ें

प्रसंगवश : क्या सड़कें सुधरवाने के लिए भी अब कोर्ट को ही आगे आना होगा..!
ओपिनियन
Chhattisgarh Bad Road

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) का मुख्य उद्देश्य भारत में दवाओं की कीमतों को विनियमित करना और यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक दवाएं जनता के लिए सस्ती और सुलभ हों। यह प्राधिकरण औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (DPCO) के तहत काम करता है और थोक दवाओं और फॉर्मूलेशन की कीमतों को तय और संशोधित करता है।

ये भी पढ़ें

प्रसंगवश: ‘माननीयों’ को मुफ्त और आम लोगों को बिजली के झटके पर झटका
ओपिनियन
Bijli Bill

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

health

Health department

health news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Aug 2025 11:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: फार्मा सही दाम मोबाइल ऐप छत्तीसगढ़ में लॉन्च

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.