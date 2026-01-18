रेप करने से मिलता है.. कांग्रेस MLA फूल सिंह बरैया के विवादित बयान से CG में आक्रोश, महिलाओं ने खोला मोर्चा

भाजपा महिला नेत्रियों ने ज्ञापन में कहा है कि अजा-अजजा एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए अश्लील टिप्पणी कर दतिया के कांग्रेस विधायक बरैया ने समस्त नारी-शक्ति का अपमान किया है। ज्ञापन में बरैया के अजा-अजजा व पिछड़ा वर्ग की महिलाओं व बच्चियों के साथ होने वाले बलात्कार को धर्मग्रंथों से जोड़कर की गई टिप्पणी को अश्लीलता की पराकाष्ठा बताते हुए भाजपा महिला मोर्चा ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणी एक सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली है। इस दौरान डॉ. किरण सिंह, प्रियंका गिरी, रजनी शिंदे, माया शर्मा, डॉ. किरण बघेल, शताब्दी पांडे सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थीं।