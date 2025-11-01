छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर PM मोदी आज आएंगे नवा रायपुर, ‘X’ पर शेयर की ये बड़ी बातें…! कई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ

छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर PM मोदी आज आएंगे नवा रायपुर(photo-patrika)
PM Modi Raipur Visit: छत्तीसगढ़ का आज (1 नवंबर 2025) राज्य स्थापना के 25 साल पूरे हो रहे हैं। इस दिन छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की रजत जयंती मनाई जा रही है। इस राज्योत्सव में शामिल होने के लिए आ रहे पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
वहीँ बता दें की छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ‘X’ पर राज्य आगमन को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि जनजातीय संस्कृति और प्राकृतिक संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़ अपनी विकास यात्रा के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। इस अवसर पर वे 1 नवंबर को नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री ने बताया कि वे सुबह करीब 10 बजे से कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और दोपहर 2:30 बजे छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का हिस्सा बनेंगे। अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का शुभारंभ करेंगे।
इसके अलावा वे ब्रह्मकुमारी संस्था के ‘शांति शिखर’ के उद्घाटन, नई विधानसभा भवन के लोकार्पण और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान जन्मजात हृदय रोग से मुक्ति पाने वाले करीब ढाई हजार बच्चों से भी मुलाकात करेंगे। राज्योत्सव के दौरान वे प्रदेश के लोगों के साथ छत्तीसगढ़ की 25 वर्ष की विकास यात्रा का जश्न मनाएंगे।
