छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर PM मोदी आज आएंगे नवा रायपुर, ‘X’ पर शेयर की ये बड़ी बातें…! कई योजनाओं का करेंगे शुभारंभ

इसके अलावा वे ब्रह्मकुमारी संस्था के ‘शांति शिखर’ के उद्घाटन, नई विधानसभा भवन के लोकार्पण और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान जन्मजात हृदय रोग से मुक्ति पाने वाले करीब ढाई हजार बच्चों से भी मुलाकात करेंगे। राज्योत्सव के दौरान वे प्रदेश के लोगों के साथ छत्तीसगढ़ की 25 वर्ष की विकास यात्रा का जश्न मनाएंगे।