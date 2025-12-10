CG News: छत्तीसगढ़ भाजपा में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, संभाग प्रभारियों व सह प्रभारी की सूची जारी, देखें लिस्ट

अखिलेश सोनी को रायपुर संभाग का इंचार्ज और डॉ. राजीव सिंह को सह-इंचार्ज नियुक्त किया गया है। दोनों अधिकारियों को रायपुर जिले में पार्टी के काम को और अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर संभाग में संगठनात्मक जिम्मेदारी जगदीश रामू रोहरा को इंचार्ज और अभिषेक शुक्ला को सह-इंचार्ज के रूप में सौंपी गई है। उनकी मुख्य जिम्मेदारी बिलासपुर संभाग में बीजेपी की संगठनात्मक संरचना को मजबूत करना, मंडलों और ब्लॉकों में पार्टी गतिविधियों में तेजी लाना और आगामी चुनावी रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा।