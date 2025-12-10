CG News: छत्तीसगढ़ भाजपा में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, संभाग प्रभारियों व सह प्रभारी की सूची जारी, देखें लिस्ट

भाजपा छत्तीसगढ़ में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल (photo source- Patrika)
CG News: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की छत्तीसगढ़ राज्य इकाई ने संगठन को मज़बूत करने और आने वाली राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के मकसद से अहम नियुक्तियां की हैं। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, राज्य मुख्यालय और अलग-अलग डिवीजनों के लिए प्रभारी और सह-प्रभारी पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। ये नियुक्तियां तुरंत प्रभावी होंगी।
मुख्यालय प्रभारी को हेडक्वार्टर इंचार्ज के पद पर नियुक्त किया गया है। उनके नेतृत्व में बीजेपी राज्य मुख्यालय की गतिविधियों का समन्वय किया जाएगा, संगठनात्मक फैसलों को लागू किया जाएगा और पार्टी का संदेश पूरे राज्य में फैलाया जाएगा। यशवंत जैन को बस्तर संभाग का इंचार्ज और हरपाल सिंह भामरा को सह-इंचार्ज नियुक्त किया गया है। उनकी जिम्मेदारियों में बस्तर संभाग में पार्टी संगठन को मजबूत करना, जनसंपर्क बढ़ाना और क्षेत्रीय कार्यक्रमों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना शामिल होगा।
अखिलेश सोनी को रायपुर संभाग का इंचार्ज और डॉ. राजीव सिंह को सह-इंचार्ज नियुक्त किया गया है। दोनों अधिकारियों को रायपुर जिले में पार्टी के काम को और अधिक प्रभावी और व्यवस्थित बनाने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर संभाग में संगठनात्मक जिम्मेदारी जगदीश रामू रोहरा को इंचार्ज और अभिषेक शुक्ला को सह-इंचार्ज के रूप में सौंपी गई है। उनकी मुख्य जिम्मेदारी बिलासपुर संभाग में बीजेपी की संगठनात्मक संरचना को मजबूत करना, मंडलों और ब्लॉकों में पार्टी गतिविधियों में तेजी लाना और आगामी चुनावी रणनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा।
CG News: जगन्नाथ पाणिग्रही को दुर्ग डिवीजन का इंचार्ज और अवधेश सिंह चंदेल को सरगुजा डिवीजन का इंचार्ज बनाया गया है। उन्हें इन डिवीजनों में संगठन के विस्तार, लोगों तक पहुंचने और पार्टी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेशन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश महामंत्री (संगठन) पवन साई ने बताया कि ये नियुक्तियां पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और कार्यक्षमता को मज़बूत करने के उद्देश्य से की गई हैं। सभी नए नियुक्त अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने डिवीजनों और मुख्यालय में संगठनात्मक गतिविधियों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करें।
बीजेपी छत्तीसगढ़ का यह कदम आने वाले चुनावों और सामाजिक कार्यक्रमों के नज़रिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पार्टी का मुख्य संदेश और कार्य सिद्धांतों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाएं और संगठनात्मक अनुशासन बनाए रखें। इन नियुक्तियों के साथ, विभिन्न डिवीजनों और पार्टी मुख्यालय में ज़िम्मेदारियों का पुनर्गठन किया गया है। सभी नियुक्त अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे संगठन की प्राथमिकताओं और कार्य योजना के अनुसार अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रियता दिखाएं।
