PM मोदी का दौरा: आम लोगों के लिए 30 मिनट पहले बंद होंगे VVIP रूट

पीएम दौरा : आम लोगों के लिए 30 मिनट पहले बंद होंगे वीवीआईपी रूट
PM Modi in Raipur: राज्योत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। नवा रायपुर में 1 नवंबर को आधा घंटा पहले वीवीआईपी रूट आम लोगों के वाहनों के लिए बंद हो जाएगा। उन्हें दूसरे मार्गों से आवागमन करना पड़ेगा। साथ ही सभी प्रकार के मालवाहक, भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। ( CG News ) एयरपोर्ट जाने वालों को नए के बजाय पुराने टर्मिनल से जाना होगा। राज्योत्सव जाने के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल और रूट तय कर दिए गए हैं।
सुरक्षा व्यवस्था एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) ने संभाल ली है। बुधवार को एसपीजी ने पुलिस अफसरों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इसके अलावा एयरपोर्ट से लेकर मंच तक के पीएम का काफिला आने के सुरक्षा इंतजामों की जांच की। पीएम की सुरक्षा में सबसे पहला लेयर एसपीजी का रहेगा। इसके बाद पुलिस का तीन सुरक्षा घेरा बनाया गया है। राज्योत्सव स्थल के अलावा ब्रह्मकुमारी आश्रम और सत्यसाईं अस्पताल में पीएम के कार्यक्रम स्थल की भी जांच की गई। शाम को एसपीजी ने पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। इधर पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से चेकिंग बढ़ा दी है। नवा रायपुर से लेकर पुराने शहर के होटल-लॉज और अन्य कर्मचारियों की जानकारी ली जा रही है। संदिग्धों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है।
पीएम के कार्यक्रम वाले दिन राज्योत्सव से लेकर अन्य स्थानों पर करीब 5 हजार पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। एसपीजी के साथ बैठक के बाद आईजी, एसपी, डीएसपी, टीआई आदि को तैनात किया जाएगा। इसके बाद गुरुवार और शुक्रवार को सुरक्षा व्यवस्था का रिहर्सल किया जाएगा। इसमें एसपीजी की टीम भी शामिल रहेगी।
रूट-1
रायपुर शहर, धरसींवा, तिल्दा, खरोरा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, बेमेतरा, मुंगेली से आने वाले रिंग रोड -3 टर्निंग से राजू ढाबा के सामने-सेरीखेड़ी ब्रिज -एयरपोर्ट टर्निंग-स्टेडियम टर्निंग-रेलवे स्टेशन रोड -कयाबांधा अंडरब्रिज के पास -सीबीडी स्टेशन रोड -रैक बैंक मोड़ -सेक्टर 22 टर्निंग -सेक्टर 22 में पार्किंग स्थल पी-15 में अपनी गाडि़यां खड़ी करके राज्योत्सव स्थल पैदल जा सकेंगे।
रूट-2
आरंग, खरोरा, महासमुंद, बलौदाबाजार की ओर से आने वाले आरंग-लखौली-नवागांव रेलवे क्रॉसिंग-क्रिकेट स्टेडियम-सेंध तालाब-सत्यसाईं अस्पताल के सामने चौक-मंदिरहसौद मार्ग तिराहा-स्टेडियम टर्निंग-चंदूलाल चंद्राकर चौक-सेक्टर 22 टर्निंग-सेक्टर 22 के पार्किंग स्थल पी-15 में अपनी गाडि़यां खड़ी करके राज्योत्सव स्थल पैदल जा सकेंगे।
रूट-3
अभनपुर, धमतरी, बालोद, दुर्ग की ओर से आने वाले ( केवल बस से आने वालों के लिए)- मोनफोर्ड स्कूल से दाएं मोड़ -हिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी के सामने -ट्रिपलआईटी चौक-उपरवारा चौक -मुक्तांगन तिराहा होकर मुक्तांगन पार्किंग स्थल पी-12, मुक्तांगन रेलवे स्टेशन पार्किंग स्थल पी-13 और गोल्फ मैदान पार्किंग स्थल पी-14 में अपनी गाडि़यां पार्क कर सकेंगे।
रूट-4
अभनपुर, धमतरी, बालोद, दुर्ग की ओर से आने वाले( कार/चारपहिया वाहन वाले )-अभनपुऱ-ग्राम बकतरा-ग्राम केंद्री-बेंद्री मोड़-मिंटू पब्लिक स्कूल-निमोरा प्रशासनिक अकादमी के सामने से ग्राम निमोरा के पास पार्किंग स्थल पी-11 में अपनी गाडि़यां खड़ी करके राज्योत्सव स्थल पैदल जा सकेंगे।
रूट-5
रायपुर शहर, धरसींवा, दुर्ग, बालोद, खैरागढ़, राजनांदगांव की ओर से आने वाले पचपेड़ीनाका-बोरियाकला-माना बस्ती-तूता होकर तूता मैदान पार्किंग स्थल पी-8, तूता इंडियन तड़का ढाबा के पास पार्किंग स्थल पी-9 और निमोरा बस्ती मार्ग दालमिल के पीछे पार्किंग स्थल पी-10 में अपनी गाडि़यां खड़ी करके राज्योत्सव स्थल पैदल जा सकेंगे।
रूट-6
गोबरा नवापारा, राजिम, गरियाबंद की ओर से आने वाले (बस-कार दोनों के लिए)- राजिम-गोबरा नवापारा-नवागांव-खण्डवा-जंगल सफारी-ट्रिपल आईटी (भामाशाह चौक)- मुक्तांगन तिराहा होकर पार्किंग स्थल पी-12, मुक्तांगन रेलवे स्टेशन पार्किंग स्थल पी-13 और गोल्फ मैदान पार्किंग स्थल पी-14 में अपनी गाडि़यां खड़ी कर सकेंगे।
